中国实施港区国安法 瑞典支持法德考虑“反制措施”

瑞典政府7月13日表示，支持法国与德国推动就中国实施“港区国安法”表示将会有行动，但没有做具体说明怎么。瑞典加入了丹麦、荷兰等国家的行列，共促欧洲联盟考虑反制北京的措施。7月13日，观察者网发表一篇题为“瑞典意欲插手香港问题，跟随德法鼓动欧盟采取反制措施” 的文章，文章批评瑞典也想在香港问题上“插一脚”。德国外交部7月10日在柏林约见了中国驻德国大使吴恳，向他表达了对港版国安法的忧虑。外交部长马斯主张欧盟尽快进行磋商，明确国安法对欧盟对中国和香港的关系产生何种影响。他说面对中国，欧盟必须"团结一致用一个声音说话"。

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路透社报导，尽管面临国际反对，中国全国人民代表大会常务委员会仍于6月30日通过“香港特别行政区维护国家安全法”。欧盟已如多数西方国家，谴责中方这项决定，但未明确威胁将予以反制。

瑞典外长安·林德（Ann Linde）在比利时布鲁塞尔的欧盟外长会议上表示：“我支持由德国和法国提出的一系列行动方案，因为我们需要对香港发生的事做一些反应，”

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）上月已警告，如果北京缩减对香港自由的保证，将面临“非常负面的后果“。

欧盟官员拒绝细谈提案措施。但2名欧盟外交官表示，内容还不到正式制裁中国这个欧盟的第2大贸易伙伴，而是把欧盟的出口禁令扩大至可能用于虐待或警方镇压行动的装备，例如带刺警棍或橡胶子弹；让香港维权人士在欧盟享有长期难民身分；支持香港学生有更多机会赴欧就学等。

法新社记者还表示，反制措施还没有涉及细节，这是因为中国在欧洲最亲密的贸易伙伴如匈牙利和希腊的抵制。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在会后的记者招待会上表示，为表示我们对香港自治和民间社会的支持，我们已经同意由欧盟作出协调一致的回应。”

博雷利还表示，这将包括在欧洲联盟范畴内采取的措施，以及在成员国本国能力范围内采取的协调措施。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利还表示，欧盟各国政府也可以与香港当局审查其引渡协议、修改旅行建议、增加对香港学生的奖学金、或向香港人提供更多签证。