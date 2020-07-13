中国江河满小川患 专家警告小堤大灾

针对长江流域今年出现大规模洪灾，有专家直指，中国境内中小型河川没有专责管理机构，且涉及利益冲突，导致管理混乱，容易成为高风险区域。专家并警告，未来更要小心出现“小堤大灾”。

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据中央社今天报道称，专家指中国中小河川乏管理风险高，当心小堤大灾。该报道引述新京报消息，中国水利水电科学研究院前副总工程师程晓陶表示，目前中国有7大河川的流域设有专责管理机构，负责流域内的防洪规划，协调上下游、城乡之间的利害冲突关系。程晓陶指出，除了7大河川外，中国中小型河川都没有专责的流域管理机构。而中小河川往往涉及多个行政区，并由地方政府负责管理，导致中小河川的防洪工程“许多不成体系”。

据程晓陶直指，中国中小型河川的堤防“大部分是土堤”，且上游缺少大型的控制性水库。所以，今年的防洪压力更多地体现在中小型河川上，使这些河川成为洪灾“多发、重发的高风险区域”。程晓陶提醒，相关单位除要加强防守巡查、水文监测和洪水预报外，且要从加强对中小型河川治理力度等方面着手，防止出现“小堤大灾”。

据中央社说，中国长江流域及华南6月以来连降豪雨，水位大涨，长江自洞庭湖口以下至出海口的水位，已全面高于警戒线。其中，鄱阳湖口一带的水位更高于1998年长江洪灾的水位，创下有纪录以来的历史新高。而不少中小型河川更出现溃堤的情况。