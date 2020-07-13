中国称制裁美国国会中国委员会及数议员

针对美国宣布制裁中国涉疆官员一事，中国外交部发言人华春莹周一表示，中方决定自即日起对美国“国会行政部门中国委员会”以及美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克、联邦参议员卢比奥和克鲁兹、联邦众议员史密斯实施相应制裁。

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据路透社今天报道说，中国外交部称中方决定就涉疆问题对美国一机构及四名个人实施制裁。据华春莹在外交部例行发布会上指出，新疆问题纯属中国内政，美方没有权利没有资格横加干涉。并指出，美国向公民发出在华安全警告一事很明显是“做贼心虚”。华春莹说，“我们敦促美方立即撤销有关的错误决定，停止任何干涉中国内政、损害中国利益的言行。中方将根据形势发展作出进一步反应。”

据该报道，上周五，中国外交部新闻发言人赵立坚表示，中方决定对在涉疆问题上表现恶劣的美国机构和个人采取对等措施，并称“有关的细节你很快就会知道”。

美国上周四宣布对包括一名中央政治局委员在内的四名中国官员实施制裁，指控他们严重侵犯维吾尔族穆斯林的人权。

美国国务院周六向美国公民发出警告，促其在中国“提高警觉”，因在当地被拘留和禁止出境等任意执法风险升高。对此华春莹回应称，一段时间以来美方肆意监控、盘查、甚至逮捕在美国的中国留学生和学者，动辄无端扣押中国留学生的电子设备，甚至进行有罪推定，公然罗织所谓从事间谍活动等荒谬的罪名，严重伤害了在美中国公民的正当合法的权益，也严重干扰和破坏了中美之间正常的人文交流。

据华春莹说，“已经演化为赤裸裸的政治的迫害，不仅违背道义，也在自毁形象。”她称，在此背景下美方发布上述的提醒，很明显是做贼心虚，试图为他在国内任意损害在美国中国公民的正当合法权益来寻找借口。路透社说，华春莹指出，只要在中国遵守中国的法律法规，任何外国公民都无需有任何不必要的担心和害怕。