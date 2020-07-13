中国自媒体忽刊三峡大坝已经尽力了文 引何新忧

中国自媒体“当代广播站”发文称，长江下游的洪水，三峡大坝也无力阻挡，并指三峡大坝“已经尽力了”，这次洪灾它都“无能为力”，位于大坝下游的湖北省，农作物大面积被浸、水产养殖“就更别提了”。

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据苹果日报今天报道，中国内地洪灾“三峡大坝已经尽力了”，自媒体指：这一次也束手无策。据该报道，中国内地防汛形势严峻，不少网民每日都看着三峡大坝的水位，官方虽宣称大坝安全，还有很多空间蓄洪，但内地自媒体“当代广播站”却发表文章，指三峡大坝“已经尽力了”，这次洪灾它都“无能为力”，位于大坝下游的湖北省，农作物大面积被浸、水产养殖“就更别提了”。

文章指出，面对今年的洪水，“三峡大坝这一次太难了”。文章指，三峡工程的益处主要集中在防洪、发电和航运方面，大坝确实可以挡住部份的洪水。据作者称，2009年建成的三峡大坝，蓄水高175米，长约600余公里，理论上可以蓄水393亿立方米，“如果理论计算”，大坝的最大泄洪量可达每秒7.9万立方米。“如果不考虑下游的承受能力，我觉得加大马力，确实10至15天就差不多可以放光（水）的了”。

不过作者指出，目前长江中下游平原处于汛期，“三峡大坝不可能满负荷全力放水”，而长江上游连续数星期下雨，大坝已将上游每秒5万立方米的水量减至3.5万立方米，“这才保住了下游”。可是，近日江西、安徽等地不停降雨，“真的不是三峡挡不住，而是百年来罕见强降雨”，更称“降雨的地方是下游，三峡本领再大，也不能让水倒着流”。

据当代广播站文作者又计算，如果三峡大坝全线崩溃，“以百亿为单位的水库倾泻，水流速度高达每小时100公里，5小时就能淹没湖北江汉平原、荆州、宜昌等地区，10个小时洪水可以倾泻到武汉，24小时可以到达南京”，这样的损失将更加无法估量。

该报道称，对于自媒体的观点，部份网民认同，可是却有网民批评作者放大防洪功能，却忽视了因为要保持发电赚钱：“现在为了发电赚钱平时蓄水就达到满库状态，然后雨季上游倒灌，下游泄洪成灾！”亦有网民批评作者不说当局其他措施做得不好：“下游的自然生态破坏不说？”“大坝建好了，下游平缓了，但是江底平面增高了，头痛医头脚痛医脚，头不痛了脚也不顾了。”

苹果日报说，当局资料显示，下午2时三峡大坝水位153.76米，超汛限水位超过8米，上游进入水库的流量为秒3.6万立方米，但泄洪速度则只有1.9万立方米。