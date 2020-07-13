中美关系或续坠 傅莹促中国主动出牌

据香港媒体报道称，7月9日，中国公共外交协会联合北京大学、中国人民大学主办的视频方式进行的论坛——中美智库媒体视频论坛举行，出席视频论坛的还包括中国外长王毅，美国著名外交家、前国务卿基辛格，澳大利亚前总理陆克文等人。中国资深外交官、外交部前副部长傅莹认为，中美关系可能还不是最低谷。面对美方挑衅，中方应考虑“主动出牌”。消息没有提及基辛格以及陆克文等人发言内容。

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据香港01报道称，中美关系迈入“至暗时刻”，傅莹：可能还不是最低谷。现在，中美关系确实进入建交以来一个十分困难的时刻，有人甚至说是“至暗时刻”。中国资深外交官、外交部前副部长傅莹认为，可能还不是最低谷。她近日在中美智库媒体视频论坛上表示，面对美方挑衅，中方应考虑“主动出牌”。

据傅莹在讲话在讲话中称，观察美国对华态度的演变趋势，可以看到两个方向上的推动力：一股力量以华盛顿右翼和鹰派为主导，把中美关系持续推向对抗，持续推动“脱钩”，他们对中美关系政策发挥的作用都是减号，把中美关系往对抗的轨道上推，且毫不犹豫，不考虑后果。听任这股力量发展下去的话，中美关系进入恶性竞争的轨道恐怕难以避免。所以，中方面临着如何作出回应的问题。他们往这个方向推，我们和他反抗、斗争的过程中，实际是在加快这一走向和对抗的节奏。 另一股力量是相对理性的，不主张放弃“有限接触”，督促中方修正自己。这个方向看似理性，但是顺此发展下去，不能排除美方会持续提高要价，将经贸、科技领域的“合规”压力外溢到政治和安全领域。

傅莹表示，未来两国是继续在同一个全球体系内解决分歧，还是分道扬镳、剥离成为两个相对独立且又彼此连接的体系，各行其是？如果出现后一种情况，那也就意味着全球化的终结和现存体系的瓦解。“我们经常听到欧洲、日本等国家对出现‘中间地带’表示担心。”她说，大家都比较纠结，因为其他国家都不愿看到中美分裂，不愿世界分裂，不愿选边站队。

傅莹说，中美关系未来比较好的前景是形成“竞合”关系，即大国良性竞争的新型关系，其中有竞争，但是可控，同时保持必要的合作。然而，目前美国官方层面这种意愿比较弱。美国人非要说竞争，中国一开始不愿意接受“竞争”的概念，希望主导面应该是合作，这是中国人希望的，这样就能形成大国间的良性竞争关系。

“但问题在于，尽管中国有这样的愿望，我们面对的美国的政治决策者以及国会释放的声音是，他们不愿意这样去做。”傅莹认为，“在今年美国大选结果出炉前的几个月，美方对华态度很难有积极的改变。”

该报道称，那中国怎么办？傅莹认为中国需要对未来中美关系发展做认真思考和设计，主动提出能够维护中国根本利益、能够解决美方合理关切、同时也符合世界和平发展大方向的选择和方案。为此，她提出四点建议：

第一，中方应该不仅仅对美方的挑衅做出被动回应，要考虑主动出牌，推动在关键领域坦诚对话，彼此真正倾听，切实解决双方合理关切。第二，刚才谈到现在海上安全问题是比较令人担心的。中国军事力量、尤其是海军成长比较快，必然会引起各方关注。大家都很关心中国海军力量增长目的是什么？你要在世界上发挥什么样的作用？所以，中国需要让防卫政策和目标更加透明，尤其对海上的索求和利益边界要更加清晰，使各方切实了解中国军事安全的主张和底线，在此基础上加强危机管控机制建设，避免发生误判。第三，面对后疫情时期的世界，需要尽可能多地开展协商，协助各国解决问题，多做“加法”，多“赋能”，承担合作型大国的责任。

第四，要增强中国的国际形象，树立自己的形象意识，让世界多了解中国的真实情况和中国人的想法。“我们有时听到一些批评或说法容易愤怒，容易生气，容易着急，其实这个很大程度上还是因为对中国的不了解，我觉得这方面还可以多做一些努力。”

据该报道，中国国务委员、外交部部长王毅在上述论坛上表示，中美关系面临建交以来最严重的挑战。美方一些人出于意识形态偏见，正不遗余力把中国渲染成对手甚至敌人。