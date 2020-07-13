今祭刘晓波去世3周年

今天是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世3周年，他的友人组成的“晓波助澜会”发出声明，指刘晓波一定对失去言论自由的香港感到痛心，并认为他的事业会薪火相传，道阻且长，却是唯一的路。

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据中央社今天报道称，刘晓波逝世3周年，友人指：他一定为香港现状痛心。

13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世3周年，他的友人组成的“晓波助澜会”发出声明指出，从1989年起，纪念“六四”事件的烛光每年都出现在香港维多利亚公园，港人为了中国大陆的自由民主，不屈不挠、风雨无阻地呐喊了31年。然而在2020年的六四之夜，“共产恐惧已降临香港。港人开始为自己的自由和前途呐喊”，指香港正在失去对言论自由的保障，恐怕连刘晓波都没想到。

据声明指，刘晓波一生的理想，是让中国大陆民众能像港人一样有免于恐惧、免于禁言的自由，过上真正开放的生活；如今香港被摧残至此，刘晓波一定也会痛心不已。声明说，中美关系在“六四”后第8年恢复正常，中国也加入世界贸易组织，包括刘晓波在内的很多人曾认为，全球化和经济高速发展能为中国带来民主转型的契机，而刘晓波2008年主持发布的“零八宪章”就是关注到这一期待。没想到却为他带来囹圄之灾，甚至付出生命。

据声明认为，中美关系在2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情后陷入冰点，中美脱钩意味着中国和自由世界脱钩，也意味着现代化转型的中止，因此，他们对中国和平民主转型的可能性，抱持“完全、极度的悲观”。但声明指出，在万马齐喑的时代，民间抗争也未曾断绝，而颠覆政权罪、“港区国安法”都将沦为“非法之法，荣光之罪”。而刘晓波一生奋斗的事业仍会薪火相传，需要更多中国人一起努力，“路漫漫而修远，这是我们唯一的路”。

据中央社，刘晓波是中国著名学者和民运人士，1989年参加天安门学运后曾被以“反革命宣传煽动罪”起诉，但法院以他说服学生撤离广场为由，免除刑事处分。他在2008年起草提倡和平改革的“零八宪章”后，被以“煽动颠覆国家政权罪”判刑11年，2010年在囚期间获得诺贝尔和平奖。2017年6月，刘晓波因身患肝癌末期获准保外就医，同年7月13日病逝，终年61岁。