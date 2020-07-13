传华为明天英国定生死

英国安委员会周二开会，据报决定中国电讯设备商华为5G在英国的生死未来之际，英国传媒报道，华为提出与英国首相约翰逊会面，寻求推迟将华为剔出英国5G网络建设。消息指华为希望5年后新一届政府上台后，可能会推翻剔除华为的决定。

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据香港经济日报今天报道称，华为5G周二定生死？ 华为据报提出与约翰逊会面，以推迟英国将其剔出5G网络建设。根据英国传媒报道，华为提出与英国首相约翰逊会面，寻求推迟将华为剔出英国5G网络建设。

据该报道称，约翰逊上周表示，会谨慎考虑是否让华为参与5G网络建设；中国驻英大使刘晓明其后警告，若把中国当做有敌意的国家，就要承担后果。华为高层在最近一次记者电话会上称，英国不该仓促下决定，并称美国的制裁毫不公正，也不会立即影响华为向英国提供5G设备的能力。

《星期日泰晤士报》报道，华为的高管要求与英国首相约翰逊会谈并提出一项动议，以将华为被英国从5G网络中移除的可能性，推迟到2025年大选之后。作为回报，华为将承诺维护其在英国的设备，该设备也用于2G、3G和4G移动网络。

报道称，该公司这么做是希望新一届政府上台后，可能会推翻剔除华为的决定。

该报道引据彭博社此前指，在英国政府起草淘汰华为5G设备的计划之际，英国首相约翰逊的最高级安全官员将于周二（14日）开会，决定华为在该国5G网络的未来。文化大臣可能在会后立即在下议院发表声明。报道引述知情人士透露，英国国家安全委员会将在一个密闭房间、以高度机密状态召开会议，会上将评估一份报告，参加会议的内阁大臣只能在开会几小时前事先阅览报告。而该报告称，美国新采取的制裁措施，意味华为将不得不使用不受信任的技术，从而令英国无法控制安全风险。

据该报道说，若英国今次决定将华为从5G网络中移除，将标志约翰逊政府态度上的转变，此举或可帮助推动英美贸易协议，但同时也会使英中关系更加棘手，两国近期因港区国安法陷入紧张关系。