传统民主派初选纷纷告急本土派及政治素人当红

一连两日的民主派初选在12日落幕，总投票人数突破61万，策划这次投票的港大法律系学者戴耀廷形容这是香港国安法威吓下港人再一次创造的“奇迹”。戴表示，投票结果今晚（13日）将会陆续出炉，他相信参选人会履行承诺，按初选结果参加、或不参加9月立法会选举。

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综合民主派分析，这次初选由投票安排到宣传，本土年轻派无疑较占优，多个传统民主派在最后一日，纷纷告急救亡；本土派在周日下午拉票时，全面调整策略，以“路线之争”定性初选是与传统泛民、妥协派决战。

传统民主派由于被攻击为“妥协派”，自昨午起纷纷告急，包括民主党黄碧云、公民党李予信和郑达鸿。黄碧云称民主派已没条件分裂，不希望再看见谩骂和指控。

不少市民参与初选，是明知初选心仪的候选人有机会被DQ（被北京取消参选立法会资格）也要以选票表达对打压的不满，因此预料有机会被DQ的年轻抗争派得票高，传统民主派在此情况下，出线形势不乐观，其中九龙西民主党黄碧云被认定是高危堕马族，她今天早段密密落区箍票，下午则获该党超区参选人之一的涂谨申站台撑场，党内对其选情亦不乐观，黄昨天拒评选情。黄称倘民主派要在九西选区赢取4席，“需要一个很阔的光谱，无论是本土、激进一点的；或者是温和的、喜欢理性务实的”，希望各光谱都有候选人出线初选。

新界西方面，虽然8队中有6队争出线，但民主党尹兆坚亦被认定有落马危机，12日早上该党人气王超区参选人邝俊宇及党内少数抗争派港岛区许智峯亦双双空降葵芳，希望可最后抢救尹兆坚。工党今届只派吴敏儿在新西参选，唯一议会接班人亦恐失守，过往是新西立法会议员的李卓人今午亦会到葵芳为吴敏儿造势，希望工党能保住议会内仅余血脉。

公民党派出两名新人，东区区议员李予信和郑达鸿分别参加超区及港岛区初选。两人昨同时宣布选情告急，多名公民党元老到场协助拉票，包括吴霭仪、余若薇、梁家杰等，党魁杨岳桥亦在网上直播为李予信拉票。

不过，有部分本土派瞄准传统民主派。超区初选候选人、荃湾区议员岑敖晖昨在面书表示，初选是一场路线之争，称黄碧云的宣传内容包含“和勇不分”、“一齐冲”等温和民主派的词汇，但她没解释为何温和派在此刻还有存在的理由和价值。