冲绳美军基地出现新冠感染者近百

日本官房长官菅义伟在13日的记者会上，在谈及冲绳县美军基地相继出现新冠感染者一事指出：在日美军的感染者人数、感染者所在的设施、区域等必要的信息，正在从美国方面及时获取信息。据悉，从3月以后冲绳县的美军相关者有98人感染。

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菅义伟指出，根据在日美军所提供的有关冲绳县的信息，在普天间机场(宜野湾市)有39人感染，汉森军营（金武町等）有22人感染，在美军牧港补给地区(浦添市)1人感染。根据日美联合委员会的共识，在与美军内的医疗机构和本地保健所之间，包含感染者的行动履历的追踪等，将共享必要要的信息。

进入7月以后，不断发生美军相关人士感染新冠。

另据报道：根据美军方面的消息，在普天间机场，又发现32名新的感染者，从7月7日开始，在冲绳的美国海军陆战队共有94人感染，从3月以后冲绳县的美军相关者有98人感染，发生集体感染的普天间机场共有71人感染。

冲绳县并没有把美军相关人员计入县内感染人数。

冲绳县方面透露称，驻冲绳美军最高长官、冲绳地区协调官Stacy Clardy11日与冲绳县知事玉城Denny举行电话会谈，告知“关于普天间机场和汉森军营，已采取了关闭措施”。

玉成知事在11日的记者会上指出：受到了很大的冲击，美军相关者在短期内出现很多感染者，不能不对到目前为止的感染美军的防止感染的对此抱有强烈的疑问。