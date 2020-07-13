刘晓波好友廖天琪称如刘在生也会赞扬港人是智者勇者

因涉及文字狱而被中共裁定煽动颠覆国家罪名监禁至病逝的2010年诺贝尔和平奖得主刘晓波，其好友廖天琪告诉苹果日报，如果刘今天在生相信他也会说：“香港人，你们是智者、勇者，继续你们捍衞自己权利和尊严的争抗，世界站在你们这一边，我也是你们最坚定的战友。”

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根据报道，廖天琪和德国人权活动家罗兰德‧库纳（Roland Kühne）牧师今日（13日）发起主会场设在德国西部肯彭市（Kempen）基督教托马斯教堂的刘晓波逝世三周年纪念活动，全球网络连线同时举行纪念活动。电视系列片《河殇》总撰稿人苏晓康、北京之春荣誉主编胡平等将会参加。此次会议将加入反对港版国安法，声援与支持香港维护自由民主斗争的内容。

刘晓波生前好友野渡告诉苹果日报：“现在是越来越无语的时代，晓波如果在生的话，上个月他就应该自由了。他所希望的一个民主中国是越来越看不见希望，他原来最关注的香港，他一直对香港抱有感情，毕竟每年六四烛光晚会，焦点也都在那里。他绝对想像不到香港的局势会发展成今天这样！”

廖天琪为悼念刘晓波而特意在苹果日报撰写文章，内容提及2007年晓波在“我看回归十年的香港”的文章中说：“香港回归十年，对北京政权是荣耀，对港人却是悲哀……但北京政权用温水煮青蛙的方式蚕食着香港的自由，最明显的例子就是香港的新闻自由。”廖的文章又指：“作为仍然生活在独裁大陆的我，为每年‘六四’忌日闪亮在香江畔的烛光而感动，更为自2003年以来的争取‘双普选’、‘七一’大游行而振奋……因为点燃这不灭烛火的，是港人珍惜自由、维护正义和反抗暴政的良知。”

她说：“读到晓波这段话，再看看今日香港在中国‘港区国安法’的凌辱、压迫下的喘息呼喊，令人扼腕。13年前晓波就说：‘普通港人才是政治智慧和道义精神的富有者’，那么今天，他会说：‘香港人，你们是智者、勇者，继续你们捍衞自己权利和尊严的争抗，世界站在你们这一边，我也是你们最坚定的战友。’”

报道指，刘晓波生前忧心中国政治，亦对八九学运有无限内疚及遗憾。他曾对记者说，香港每年的六四烛光晚会让他十分动容，希望有一天能够到香港维园，和港人一起点起烛光，映照全世界。

刘的生前好友野渡说：“（相信）他绝对想像不到香港的局势会发展成今天这样！”就香港多个民间团体及政党曾在铜锣湾时代广场摆放刘晓波铜像，供民众献花悼念，但随着港版国安法通过，这些悼念活动在举办上也变得越来越困难。野渡说：“我们都注意到了，它（中国政府）把整个体系移植到香港，这也是让我们所恐惧的，让香港现在和将来面临同样的恐惧！”纵然局势艰辛，但如晓波生前一直寄语外界，“未来自由中国在民间”，并说：“我相信他看到香港社会自由的丧失，但同时也会看到香港民间社会的抗争行动。”