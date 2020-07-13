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刘晓波好友廖天琪称如刘在生也会赞扬港人是智者勇者

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德国人权活动家库纳牧师与国际笔会和平委员会副主席廖天琪女士举行刘晓波追思礼拜 2017年德国汤玛士教堂
德国人权活动家库纳牧师与国际笔会和平委员会副主席廖天琪女士举行刘晓波追思礼拜 2017年德国汤玛士教堂 © 国际笔会和平委员会副主席 廖天琪
作者： 香港特约记者 甄树基
1 分钟

因涉及文字狱而被中共裁定煽动颠覆国家罪名监禁至病逝的2010年诺贝尔和平奖得主刘晓波，其好友廖天琪告诉苹果日报，如果刘今天在生相信他也会说：“香港人，你们是智者、勇者，继续你们捍衞自己权利和尊严的争抗，世界站在你们这一边，我也是你们最坚定的战友。”

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根据报道，廖天琪和德国人权活动家罗兰德‧库纳（Roland Kühne）牧师今日（13日）发起主会场设在德国西部肯彭市（Kempen）基督教托马斯教堂的刘晓波逝世三周年纪念活动，全球网络连线同时举行纪念活动。电视系列片《河殇》总撰稿人苏晓康、北京之春荣誉主编胡平等将会参加。此次会议将加入反对港版国安法，声援与支持香港维护自由民主斗争的内容。

刘晓波生前好友野渡告诉苹果日报：“现在是越来越无语的时代，晓波如果在生的话，上个月他就应该自由了。他所希望的一个民主中国是越来越看不见希望，他原来最关注的香港，他一直对香港抱有感情，毕竟每年六四烛光晚会，焦点也都在那里。他绝对想像不到香港的局势会发展成今天这样！”

廖天琪为悼念刘晓波而特意在苹果日报撰写文章，内容提及2007年晓波在“我看回归十年的香港”的文章中说：“香港回归十年，对北京政权是荣耀，对港人却是悲哀……但北京政权用温水煮青蛙的方式蚕食着香港的自由，最明显的例子就是香港的新闻自由。”廖的文章又指：“作为仍然生活在独裁大陆的我，为每年‘六四’忌日闪亮在香江畔的烛光而感动，更为自2003年以来的争取‘双普选’、‘七一’大游行而振奋……因为点燃这不灭烛火的，是港人珍惜自由、维护正义和反抗暴政的良知。”

她说：“读到晓波这段话，再看看今日香港在中国‘港区国安法’的凌辱、压迫下的喘息呼喊，令人扼腕。13年前晓波就说：‘普通港人才是政治智慧和道义精神的富有者’，那么今天，他会说：‘香港人，你们是智者、勇者，继续你们捍衞自己权利和尊严的争抗，世界站在你们这一边，我也是你们最坚定的战友。’”

报道指，刘晓波生前忧心中国政治，亦对八九学运有无限内疚及遗憾。他曾对记者说，香港每年的六四烛光晚会让他十分动容，希望有一天能够到香港维园，和港人一起点起烛光，映照全世界。

刘的生前好友野渡说：“（相信）他绝对想像不到香港的局势会发展成今天这样！”就香港多个民间团体及政党曾在铜锣湾时代广场摆放刘晓波铜像，供民众献花悼念，但随着港版国安法通过，这些悼念活动在举办上也变得越来越困难。野渡说：“我们都注意到了，它（中国政府）把整个体系移植到香港，这也是让我们所恐惧的，让香港现在和将来面临同样的恐惧！”纵然局势艰辛，但如晓波生前一直寄语外界，“未来自由中国在民间”，并说：“我相信他看到香港社会自由的丧失，但同时也会看到香港民间社会的抗争行动。”

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