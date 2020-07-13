拒绝陈菊出任监察院长国民党发动群众明天强力抗争

台湾立法院明天将对监察院长被提名人陈菊进行资格审查，国民党团总召林为洲今天重申拒绝酬庸名单，国民党中央发出动员令，号召群众明天前往立法院抗议，要求撤回提名。立法院今天则提升了维安层级，严密程度前所未见，警政署出动保一、保四、保五超过一千名警力维护立法院、行政院、总统府和总统官邸，台北政坛呈现山雨欲来风满楼的态势。

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国民党主席江启臣和党籍立委昨天在脸书共同发出「拒绝新东厂，全民一起向民进党表示反对」的影片，向民众喊话，如果认为监察院不该成为东厂，就拿起电话打去总统府和民进党党部，反对提名。

高雄市议会七三一气爆调查小组召集人、市议员陈丽娜今天上午与国民党干部到监察院陈情，要求立即约询陈菊，厘清她在气爆善款不当使用案中的角色及疏失；呼吁陈菊在争议厘清前应自行退出监察院长提名，以免晚节不保。

立院订本周五行使监院人事同意权投票，国民党立院党团已经定调强力杯葛，目前对策略和战术都保密到家。据了解，国民党团打算在立院内，文攻、武攻并行，并号召上街「内外夹击」，诉诸舆论。

因应国民党的强力抗争，立法院的维安，今天提高到前所未见的严密程度。除了拒发单日记者采访证，严格控管人员出入；警方特别在议场周维的屋顶制高点也部署了警力，国民党团嘲讽说，「国民党团保证不会从空中垂降，保六可以安心撤掉屋顶警力」！

明天起到十六日，监委被提名人将到立法院报告，已有团体号召群众，明天在立法院外面集合，阻挡监委被提名人进入立法院。蓝营立委也将在立法院内部阻挠程序进行，内外夹攻，极可能发生冲突。