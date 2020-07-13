攻台湾先进两栖攻击舰密照曝光

专为中国海军打造的第一艘075型两栖攻击舰4月发生冒烟意外事故，外界推测恐延迟交船时间最新照片显示，中国海军首艘075舰舣装工作接近尾声。外界认为，这种两栖攻击舰作战目标就是“登陆台湾”！有网友还晒出075型首舰进行洗消作业演练的照片，推断即将进行首次海试，搭载“歼18”战机后就可成为中型航母。

广告 继续浏览后续

据自由时报报道称，中国075两栖攻击舰最新照片流出！据称目标为登陆台湾。消息称，075两栖攻击舰首舰最新照片在中国网络流传。据中媒《多维新闻》12日报导，最新照片显示，中国海军首艘075舰舣装工作接近尾声。外界认为，这种两栖攻击舰作战目标就是“登陆台湾”！

075型两栖攻击舰满载排水量可达3.5万吨到4万吨，可以搭载20架各型直升机，同时设有坞仓，可作为两栖车辆和气垫登陆艇的母舰，自身防御系统采取中国自产“红旗-10”近程防空飞弹和“万发炮”近程防空系统，可弥补解放军现有水面舰艇直升机运作能力不足的缺点，大幅提高立体登陆，两栖攻击和多样化任务能力。

075型两栖攻击舰1号舰在去年9月下水，不料，却在今年4月11日进行舣装工程时意外发生火警。《多维新闻》说，据称原因与焊接不当操作有关，不过船厂仅耗时半天就清洗完烟迹，预料不会对舰体产生实质影响。该报道中说，对于075的命名，中国海军发言人程德伟此前说，根据军方规定，巡洋舰、两栖攻击舰及以上级别舰艇以行政省和直辖市命名。猜测认为，075或被命名为北京舰、上海舰。

报道引述《多维新闻》分析指，中国海军建造075，一般认为，其短期目标是大幅提升这支军队的垂直登陆作战能力，因而作战目标也被认为是登陆台湾。同时，网友还晒出075型首舰进行洗消作业演练的照片，推断即将进行首次海试，搭载“歼18”战机后就可成为中型航母。