桂民海案 林黛安判无罪 官复原职否未知

瑞典一家法院s周五对前瑞典驻华大使林黛安在争取香港书商桂民海获释过程中安排的一次会面是否存在越权行为一案做出无罪裁决。消息未提检方是否上诉，以及林黛安是否回到外交部任职。

广告 继续浏览后续

据美国之音稍早报道称，瑞典前驻华大使被判无罪，法官认可营救桂民海过程。瑞典一家法院周五对前瑞典驻华大使林黛安在争取香港书商桂民海获释过程中安排的一次会面是否存在越权行为一案做出无罪裁决。

瑞典外交部在2019年1月认为，林黛安（Anna Lindstedt）在没有得到授权的情况下安排安排了这次会面违反了外交部的纪律，随后便撤换了驻华大使。林黛安的罪名是“与外国势力谈判时任意行事。”如果罪名成立，最高可判处6年徒刑。但是，检方要求缓刑。

据该报道，斯德哥尔摩地区法院拒绝了对她的指控，认为林黛安当时的做法符合大使的使命。法院的裁决指出，参加那次会见的两名商人不能够被认为是外国势力的代表。法院的判决书说：“整体而言，判决的依据是，在与外国势力的谈判中并不存在任意行事犯罪所需要客观条件”。

英国广播公司BBC的报道说，林黛安在法庭上表示：“站在法庭上受到危害国家安全罪的指控，不说很奇怪，也让人感到不真实。”

检察官认为，林黛安的安排这样的谈判违反了瑞典的对外政策。林黛安否认自己有任何错误，但她没有公开讲话。

林黛安是瑞典200年来第一位受到这样指控的大使。她被撤职后仍然留在外交部工作。

据美国之音，桂民海是瑞典公民。他在香港铜锣湾经营一家书店期间出版过一本关于习近平情人的书和其它一些关于中共领导人的图书，引起中共当局的恼怒。今年2月，他被中共当局以向境外非法提供情报的罪名判处了十年监禁。

2015年，桂民海在泰国旅游期间遭到中国特工绑架，2017年获释，但不久再次被捕。桂民海的案子导致瑞典和中国之间的外交关系紧张。

据该报道桂民海的女儿安吉拉表示，林黛安大使曾经邀请她会见两名没有透露身份的商人，他们表示愿意帮忙营救她的父亲。但有种说法是，这两名商人跟中共有关系。会见地点是斯德哥尔摩的喜来登酒店。在这次会面前，安吉拉一直在为父亲获释进行活动。据BBC报道，安吉拉回忆说，林黛安告诉她，有两名商人可能会帮上忙。他们希望在斯德哥尔摩跟安吉拉见面。见面中，有一名商人向她提出了一个要求，如果安吉拉对桂民海被关押的事情保密，桂民海可以被少判几年。安吉拉说，林黛安大使赞成这个方案，并表示，如果安吉拉继续公开活动，中国就会“惩罚瑞典”。