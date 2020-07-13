梁振英点名苹果日报无视国安法继续“反中”

经常在传媒及社交媒体对香港事务指指点点的前香港特首、现全国政协副主席梁振英12日说，国安法生效后，苹果日报仍继续反对中国。

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香港国安法7月1日正式实施，整个立法过程却一直秘密进行，不少香港及国际传媒形容新法终结一国两制。一直支持订立港版国安法的梁振英于港台节目《给香港的信》中反驳所谓一国两制已名存实亡的指控，质疑香港有人滥用高度自治成为颠覆基地，更点名壹传媒创办人黎智英及苹果日报，指法例生效后，反对派及苹果仍继续反对中国。

香港科技大学社会科学部副教授成名指，从近期建制派言论观察，显示北京试图营造缓和气氛，“不想太过高调，如果立法之后即刻取缔苹果，一定令集体恐慌很大，引发危机”。但北京同样不想国安法阻吓性消失，故续对批评声音施压，梁点名苹果正是“双轨并行”策略，令不听话的传媒继续感受到压力。

梁指虽然有人质疑为何由人大绕过立会立法，但根据基本法附件三，全国性法律可在港公布及实施，故国安法没违反基本法和中英联合声明。他引述美国众议院议长佩洛西言论指香港非完全自治，如中央无视一国两制，可直接把内地国安法在港实施，毋须另立法例。

梁又提到港版国安法生效后，反对派及苹果像以前一样继续吵闹和反对中国，又提及壹传媒创办人黎智英，指黎自视为民主运动领导者，声称是国安法目标。对于民主派人士称没普选前不能接受23条立法，梁认为香港主权移交后一直没履行国家安全义务，而近年威胁越来越大，令内地感忧虑及紧张，质疑香港滥用高度自治，成为颠覆基地。