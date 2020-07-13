法国祭对等原则 减中国飞法航班

出于对等原则，法国决定从本周开始减少中国航空公司飞法国的航班，仅保留中国国航每周一个航班，与法航飞中国的航班持平。

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法新社今天7月13日从法国驻北京大使馆获悉，由于法航往返中国的航班每周只有一班，而中国的航空公司每周却三次往返中法之间。巴黎出于对等原则，决定将中国飞法国的航班也限制为每周一班。

法新社说，中国首先爆发冠状病毒Covide-19疫情。由于担心病毒传染，中国当局在三月底，大幅减少了中国与世界各地相连的航班。

不过，中国当局自6月8日以来，允许包括法航在内的多个外国航空公司，每周可以有一个飞往中国的航班。

而中国三家主要航空公司：国航，东航和南航，却可以分别飞往法国，也就是每周共有三个中国航班飞法国。这与法航的每周一个飞中国航班严重不对等。特别是法航也因疫情而受到重创。

因此，法国驻中国大使馆说，在情况没有改善之前，我们已从上周五开始实施双方对等原则。具体而言，就是每周取消两个中国航空公司飞往法国的航班。

周一从网上公布“航班时刻表”来看，中国东航和南航本周飞往法国的航班已取消，但中国国航北京飞巴黎的航班仍被保留。

6月初，在华盛顿威胁暂停中国航空公司飞美国的航班之后，中国当局宣布允许极少量的国际航班飞往中国。

但事实上，中国当局还规定，凡外国航空公司在飞往中国之前，须事先获得抵达城市开放绿灯，这让外国航空公司飞往中国的程序变得更加复杂。