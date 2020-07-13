法国2情报员对中国泄密 极密审后各领刑8年与12年

两名法国前情报干员因传递机密给中国被定罪，法国法院分别判处两人8年和12年有期徒刑。据消息称，涉案人在印度洋一座岛屿与中国联络人见面之后，在瑞士苏黎世机场被捕，当时身上带有现金。

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据法新社周日报道，法国2情报员对中国泄密，各zao判刑8年与12年。这两人曾替隶属法国国防部的对外安全总局（DGSE）工作，巴黎的法院以极机密方式审判后，于10日判决有罪，罪名是与外国势力「分享情报」。

据法新社说，69岁的皮耶-马玺．H.（Pierre-Marie H.）被判12年有期徒刑，73岁的翁席．M.（Henri M.）则被判8年徒刑。皮耶-马玺．H.之妻因隐匿罪名被判4年有期徒刑，缓刑两年。皮耶-马玺．H.和翁席．M.目前皆已退休，两人于2017年12月遭受指控与拘禁，但后来获准保释。

据该报道，1997年，翁席．M.奉命派驻北京，担任法国大使馆二等秘书，但1998年就因与大使馆的中国口译员有染而被调回法国。数年后他便申请退休，并于2003年回到中国，与先前与他传出绯闻的口译员结婚，在海南岛共组家庭。

法新社说，皮耶-马玺．H.从未派驻海外，但根据媒体报导，他在印度洋一座岛屿与中国联络人见面之后，在瑞士苏黎世机场被捕，当时身上带有现金。