港府承认疫情已“有些失控”专家吁收紧措施至疫初水平

香港第三波疫情加剧，昨（12日）新增38宗确诊，其中30宗本地个案遍布港九新界，源头不明个案共14宗为单日最高，患者散落11条屋邨，至少5个群组继续爆疫；源头不明个案逾四成涉食肆、酒吧或聚会。

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卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，个案遍布多区及各行各业，承认疫情“有些失控”，倘市民松懈，可几何式上升。张竹君并且呼吁市民减少外出聚会。

对过去9日源头不明个案占本地及其相关个案近27%，有专家认为显示病毒渗透社区，难追踪密切接触者，引致爆发风险很大，建议尽快收紧限制社交距离措施至3月水平。医学会传染病顾问委员会主席梁子超认为，港府至昨天未采取进一步防疫措施，在未试图控制局面下难形容疫情失控，“如果不控制疫情就会失控”，建议除全民戴口罩、注意手部卫生，要大幅增加人手，提升接触者追踪能力，尽快截断社区传播链。

中大呼吸系统科讲座教授许树昌认为不明源头确诊者比例相当高，显示病毒渗透社区，而该批源头不明个案难以追踪密切接触者，引起爆发风险很大，建议港府集中资源截断传播链，包括尽快收紧限制社交距离措施至3月水平。他指出，如社区疫情发展到一发不可收拾的地步，医管局床位很快爆满，检疫中心亦被“压垮”；他说虽然目前老人院收紧探访措施，但社区仍有不少长者，不能排除源头不明个案会令其他长者染疫。

多个群组持续爆疫，佐敦新发茶餐厅群组再多两名食客确诊，其中一名63岁男子为的士司机；彬记粥面美食多3人染疫。撇除上述两群组，昨另有6名确诊者曾光顾食肆或酒吧或聚会，其中4人曾饮茶，当中一名48岁女子曾光顾早前有职员确诊的慈云山中心翠河餐厅，一名48岁男子7月1日深夜独自到尖沙嘴一酒吧消遣，但忘记店名。上环聚点坊点心专门店3人初步确诊，包括点心师傅、老板及其妻。

另外，慈云山“港泰护老中心有限公司”继29名院友、7名职员及1名院友家属染疫，昨多两名院友及一名曾在门口探望67岁染疫妻子的88岁翁初步确诊。一名95岁确诊女院友目前情况危殆，她没长期病患，起初没病征，入院翌日转差。

港大微生物学系讲座教授袁国勇认为，今波疫情与食肆有莫大关系，市民在夏天吃冻食、喝冻饮，厨房内厨师未必戴口罩，口水染在食物，“冻的食物不会杀病毒”，病毒亦可透过侍应收拾带病者的餐具，交叉感染其他食客。