白宫顾问纳瓦罗等待特朗普对微信和抖音下禁令

美国白宫贸易顾问纳瓦罗接受福克斯新闻采访时表示，他等着特朗普总统对中国应用抖音和微信采取强硬行动。

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纳瓦罗认为，这两家中国应用软件窃取美国知识产权，把所有获取的信息都寄到中国的服务器，直接寄到中国军队、中共，以及官方机构的手中。

抖音应用属于中国字节跳动公司，在美国和其它西方国家非常流行，成为中国以外排名第一的中国社交媒体平台。今年头三个月，抖音下载量多达3.15亿次。在全球拥有几十亿用户；微信则是中国最主要的社交网络软件，类似脸书，用户在一亿人以上。

纳瓦罗对福克斯新闻补充说：“我认为总统对这两个软件已经准备采取行动了”。纳瓦罗同时指控抖音的美国总裁凯文·梅耶尔不过是人家手中的“玩偶”。

特朗普总统7月7号对美国媒体表示，正在研究禁止使用抖音软件的可能性。

星期五，美国亚马逊集团出于“安全风险”考虑，在发给员工的备忘录中要求在10日之前从手机上删除视频共享应用程序抖音国际版。几小时后，亚马逊却收回禁令，称是误发。

但纳瓦罗表示，“他们先是要求宣布撤销，然后又退步了，足见中共权力对美国企业的影响力有多大，这个问题很严重”。

美国富国银行也要求所有员工从手机上删除抖音软件。另外，美国民主党总统竞选团队也被警告当心这类软件。

抖音一直否认与中国当局分享信息，并表示绝不会接受北京的要求。抖音国际版一位发言人日前表示，“从未向中国政府提供其用户的信息，假如中国政府提出这样的要求，抖音也不会答应。