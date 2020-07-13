美国制裁陈全国 向中港高官发出什么信号

美国7月9日就四名中国官员涉及践踏新疆人权进行制裁，制裁名单中，政治局委员陈全国赫然在列。这是特朗普政府首次把制裁的级别提高至中共政治局委员。特朗普政府去年10月曾下令制裁一批新疆官员，但级别较低。

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对陈全国等新疆四名官员的制裁包括冻结海外资产，禁止亲属入境美国，看起来似乎相当有限，四位新疆官员不一定在海外拥有巨额财产，本人和子女去不成美国也许作罢，但是，一些观察家指出，美国此举意义重大，就是涉及人权问题，不管你地位多高，都可能遭到制裁；直接关联的个人被制裁，家人也受牵连；相关机构也摆脱不了责任。

据分析，美国制裁陈全国等四名涉疆官员只是发出一个信号，下一步可能面临美国制裁的就是涉港官员，包括香港特区官员以及北京派驻香港的官员，以及北京主管香港事务的最高级别的官员。

美国国会已经通过了『香港自治法』，里面规定了对违反国际承诺，破坏香港高度自治、违反人权的涉港官员进行冻结海外资产等制裁内容，还包括制裁向这些官员提供资金服务的公司和银行。此法现在已经众议院和参议院通过，只等美国总统特朗普签署，即使特朗普不签署这一法律也将在十天内自动生效。

北京被指强行推出港版国安法，违背一国两制的国际承诺，在侵蚀香港高度自治的道路上越走越远，实施港版国安法，为美国依据『香港自治法』制裁中港官员，以及相关机构提供了充足的根据。

香港民主派刚刚举行的初选非常成功，61万人投票，大大超过组织者预期，显出港人民心所向。香港民主派的目标是在九月份的立法会选举中拿下过半席位，目前看来，他们的目标实现的可能性很大。民主派初选前，港府已放出风声，指这次初选可能会违反不久前出台的港版国安法，似为日后干预埋下伏笔。据分析，北京当局很难容忍香港民主派在立法会过半，为此，他们可能援引港版国安法审查民主派候选人资格，硬性去掉一些民主派参选人资格，特别是声望很高的参选人。如果他们做了，可能会美国提供了另外一个制裁中港高官的机会。

美国如果制裁中港官员，除了中联办，港澳办，特区政府，最高级别的官员可能还会涉及主管香港事务的中共政治局常委韩正，美国国会议员此前已经提出对主管香港事务的中共最高官员韩正进行制裁。

美国共和党议员六月初提出的一份关于美国国家安全战略报告中，提议依据美国『全球马格尼茨基人权问责法』对中国涉港涉疆的最高官员韩正和汪洋予以制裁，还提议制裁涉港事务的其他中共高官包括港澳办主任夏宝龙、中联办主任骆惠宁，新疆党委书记陈全国，西藏书记吴英杰以及中国公安部长赵克志。