美E-8C指挥机今飞近广东沿岸侦察

美军一架专门监视地面的空中战斗管理及指挥管制的E-8C“联合之星”指挥机，今日中午经台湾南部的巴士海峡，飞近广东沿岸，距离中国领海仅125公里。

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据苹果日报今天报道称，中美角力，美军E-8C指挥机今飞近广东沿岸侦察。据追踪美国军机动态Twitter“Callsign: CANUK78”与北京大学海洋研究院的“南海战略态势感知计划（SCS）”同时公布E-8C指挥机现身的消息，这是昨日美军侦测弹道导弹轨迹RC-135S侦察机，在台湾周遭空域现身后，再度有美军特种机出现在台湾空域外围。

据台湾国防部调，一直监控台湾周边海、空域状况，充分掌握，并作出适当应对。

苹果日报称据资料显示，E-8C是由配备格鲁曼（Northrop Grumman）生产的“联合监视目标攻击雷达系统”（Joint Surveillance Target Attack Radar System），英文缩写为Joint STARS，因而又名E-8C“联合之星”。E-8C是美国空军一种集机载地面监视、战斗管理、指挥及控制功能于一身的飞机，它可以跟踪地面车辆及部分飞机、收集图像、向地面和空中的指挥人员传递战术图像。