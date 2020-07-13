蝗虫大军传自老挝包抄入侵云南

云南普洱市早于9日发出公告，指接近中寮边境的江城县出现大规模蝗虫侵袭，受影响农地逾11万公亩，并有向周边地区蔓延之势。当局正采取措施防止扩散。

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据上报稍早报道称，无人机也赶不走，老挝蝗虫入侵中国云南，11万亩农地遭破坏。消息说，中国云南边境出现了来自老挝的黄脊竹蝗。

报道引述《新华网》消息，云南中寮边境出现区域性蝗灾，并指侵袭的蝗虫学名为黄脊竹蝗，俗称竹蝗。而《人民网》指，自6月28日起，江城县与老挝接壤的边界沿线发现黄脊竹蝗入侵灾害，包括宁洱县、墨江县、西双版纳勐腊县局部区域也发生危害。而《央视》更指出，7月至9月有机会爆发大规模蝗灾。

据该报道根据《百度百科》资料显示，黄脊竹蝗身呈鲜绿色，脚部有黄黑梅花间纹。当蝗灾出现时，竹蝗可将所有竹叶吃光，竹林事后如同火烧，而竹子事后会出现纤维腐败情况继而枯死，出产的竹笋将会减少，最后竹林逐渐衰败，可见杀伤力强大。

普洱市林业局和草原局人员已派出无人机，在空中喷洒化学剂，以生物防治及地面喷雾方式处理，又派出技术专家赶赴现场指导防控工作，阻止蝗虫进一步扩散。截至8日为止，普洱市监测入侵的黄脊竹蝗虫群活动区域达9万8872.3亩，防治面积已达3万4416亩，总计出动502架次的无人机进行相关作业。