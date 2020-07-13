长江洪峰通过鄱阳湖 江西突现溃堤逾百公尺

中国官方下午表示，豪雨造成的长江洪峰，已在昨晚陆续通过湖北汉口至江西九江之间，预计明天凌晨抵达安徽大通。而目前鄱阳湖水位仍高，至少4个观测站的水位已高于1998年洪灾的水位。而位在鄱阳湖西岸的江西省永修县一处圩堤，12日晚间发生溃堤，缺口超过100公尺，不断涌入的洪水已淹没当地部分房屋。然而，修复这段溃堤所需要的大块石料，因鄱阳湖区防汛工程用料多，取料出现困难。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，长江洪峰通过鄱阳湖，江西溃堤逾百公尺缺料未修补。消息说，12日鄱阳湖水位超越1998年洪水，突破有水文纪录以来的历史高峰。而位在鄱阳湖西岸的江西省永修县一处圩堤，12日晚间发生溃堤，缺口超过100公尺，不断涌入的洪水已淹没当地部分房屋。

根据中国水利部长江水利委员会水文局观测资料，长江洪峰已于12日晚间6时通过江西九江、同日晚间8时通过鄱阳湖口，12日深夜11时另有一波洪峰通过较上游的湖北汉口。长江水利委员会水文局预测，长江洪峰将于14日凌晨，通过位在安徽省铜陵市郊区的大通观测站，届时水位可能升到约16.3公尺。

该报道称，中国官方先前表示，长江部分流域的进水量，超越1998年洪灾的洪峰流量。其中，鄱阳湖各观测站水位全数超越警戒线，其中至少有4个站水位超过1998年洪灾时的水位。而根据卫星监测，鄱阳湖湖面及附近水域面积目前已超过4200平方公里，为近10年来最大值。为此，中国官方日前宣布，将鄱阳湖区的185座排涝设施开放153座，并指一旦全部开启，可望降低最多0.3公尺的水位，有效减轻防洪压力。

该报道引述澎湃新闻消息，受鄱阳湖水位大涨影响，江西省永修县大塘坪乡一处圩堤12日晚间7时40分出现逾100公尺的溃堤。永修县防汛抗旱指挥部官员表示，当地圩堤攸关5.03万亩（约3353公顷）耕地、总面积43.9平方公里土地，2.6万人口的安全。根据报导，江西水利水电公司已派员赶往现场封堵溃堤，但堤外的修河河水仍以每秒2.5公尺的流速流入堤内，封堵溃堤存在困难，小型石料投入河中就被冲走，必须投放大块石料。然而，由于鄱阳湖区防汛工程用料多，大块石料的取料出现困难。