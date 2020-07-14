三峡大坝水情监控传昨晚停摆6小时

据台媒称，中国长江流域持续遭逢暴雨侵袭，洪水逐渐往下游推进，长江三峡大坝水情监控资讯13日晚间突然停摆，至今（14日）清晨2时许恢复正常，停摆时间长达6小时，随着鄱阳湖水位不断上升，下游的南京水位也创下史上第3高。

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据自由时报今天稍早报道称，三峡大坝水情监控停摆6小时，长江中下游、南京危险了。消息称中国长江三峡大坝持续出水，洪水往中、下游冲去，沿岸城市均发布预警。中国三峡水库入水量资讯13日晚间不明原因一度断讯数小时。

据该报道，中国官方“长江水文网”每小时至少更新1次，即时公告长江流域14个水情监测站的出、入水量与最新水位，13日晚间8时，长江三峡大坝当时的入水量为每秒3.4万立方公尺，出水量为每秒1.88万立发公尺，不料之后入水量资讯却突然停摆，至今（14日）凌晨2时许，三峡水库水情监测资讯才恢复正常，停摆时间长达6小时。

自由时报引述中国官媒《央视》、《新华社》消息，长江流域多个省分已经发布红色洪水预警，鄱阳湖持续淹水，江西目前防汛1级响应尚未解除，仍维持战时状态；《人民日报》指出，中国应急管理部预计长江中下游、鄱阳湖、洞庭湖、太湖，在未来3天恐继续遭逢强对流天气，发生暴雨与洪水的机率很大。

报道根据《扬子晚报》消息指，长江下游的南京市水位全面超越警戒水位，已经创下历史第3高，达到10.1公尺，最高纪录为1954年创下的10.22公尺纪录，大通水测站的流量更达到每秒8.46万立方公尺，流量排名为历史第2，仅次于1954年的每秒9.26万立方公尺，南京市防汛形势相当严峻，《现代快报》影片显示，目前河边风景区的湿地公园、步道、景观台已逐渐被淹没。