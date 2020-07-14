中国上月外贸报告增长 对东南亚增幅大 对美贸易续降

中国海关总署今天14日公布，6月以人民币计价出口同比增长4.3%，连续三个月实现正增长；进口增长6.2%。上半年中国出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。路透据此测算，中国上半年贸易顺差为1.18万亿元。上半年中国对美国进出口1.64万亿元，下降6.6%。

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据路透社今天报道说，中国海关指中国6月以人民币计价进出口分别同比增6.2%和4.3%，上半年均降。中国海关总署周二公布，6月以人民币计价出口同比增长4.3%，连续三个月实现正增长；进口增长6.2%。海关今日在国新办发布会提供的新闻稿并显示，上半年中国出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。路透据此测算，中国上半年贸易顺差为1.18万亿元。

根据海关数据，上半年中国对美国出口下降8.1%，自美国进口下降1.5%，贸易顺差减少10.8%；今年上半年，中美贸易总值1.64万亿元人民币，同比下降6.6%；对美出口1.25万亿元，自美进口3,956.2亿元，贸易顺差8,517.4亿元。

据美国农业部表示，民间出口商报告销售了20.2万吨玉米和12.6万吨大豆，将于从9月1日开始的2020/21销售年度付运。在另一份报告中，美国农业部表示，截至6月25日当周，美国出口商向中国付运了21,639吨猪肉，为4月底以来最大的单周销售规模。

不过在另一面，是中国对东盟进出口延续增长态势，东盟成为中国第一大贸易伙伴。上半年，中国对东盟进出口2.09万亿元，增长5.6%，占中国外贸总值的14.7%；对欧盟进出口1.99万亿元，下降1.8%；此外，中国对“一带一路”沿线国家进出口4.2万亿元，微降0.9%，降幅比整体低2.3个百分点。