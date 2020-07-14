中国学校图书馆掀大清理运动 维尼图书却安在

中国近日清理全国中小学图书馆中“非法和不适合”书籍。学者吴强说，这是文革后，中国首次出现的全国性清理图书馆行动，因为对当局来说，“争取年轻人的脑子”是当前最重要事情之一。中国至少30个省市的学校已经展开清理行动，数十万本书籍被移出图书馆。稍早的报道指遭清理坏书被焚毁。

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据中央社今天报道说，争取年轻人的脑，中国校园展开图书馆清理运动。消息说，中国教育部2019年10月曾发布“关于建立全国中小学图书馆图书审查清理专项行动的通知”，要求清理校园中“非法”和“不适合”的书籍。

该报道引述路透社近日消息，中国至少30个省市的学校已经展开清理行动，数十万本书籍被移出图书馆。消息指出，教育部的通知并未列出需清理书籍的书名，但指“非法书籍”包括：破坏国家主权或领土统一；破坏社会秩序和社会稳定；违反中共的指导方针和政策；抹黑或诽谤中共、国家的领导人和英雄的书籍。而“不适合书籍”则有：不符和社会主义核心价值观；有不同世界观、生活观和价值观：宣扬宗教教义和教规；提倡狭隘的民族主义和种族主义书籍。

另外，过时、破旧和盗版书籍也在清理范围内。

路透社引述一名中学教师表示，他们从4月下旬开始清理工作，7天里每天开会5到6个小时，浏览了上千个书名，并找到约100本符合地方政府指引的书籍，将它们移除并填表上报。

这名老师说，被移除的书籍包括文革时期的连环画、基督教和佛教等宗教书籍，还有著名小说家欧威尔（George Orwell）探讨极权主义的作品“1984”和“动物农庄”等。

江西一所学校5月在官方微博帐号上发文称，检查和清理书籍是一项精密而枯燥的工作，但他们肩负著浇灌祖国花朵的重任。

报道还引述前北京清华大学政治学者吴强指出，这是文化大革命以后，中国首次针对图书馆采取全国性行动。

2019年底，甘肃省镇原县图书馆高调在馆前“焚书”，新闻稿指对馆藏中的非法出版物、宗教类出版物，特别是含有“倾向性”的文章书籍、图片、影像等内容，全面下架和销毁。此事引发外界侧目。

该报道称，而日前港区国安法生效后，香港公共图书馆也将前香港众志秘书长黄之锋、公民党立法会议员陈淑庄和本土理论学者陈云的书籍下架覆检，令人担心言论自由将受限制。“反送中”抗争爆发后，中国官媒曾多次抨击香港的教育体系，并指香港缺乏爱国主义教育，才导致抗争出现。

吴强说，对中共而言，“争取年轻人的脑子，是最重要的事情之一”。

中央社说，不过中国的审查制度并非一成不变。据报道指出，教育部发布的“2019年全国中小学图书馆（室）推荐书目”中，赫然可见“小熊维尼”。此前，小熊维尼一度被指身形神似中国国家主席习近平，而让这4个字成为敏感词，2018年迪士尼电影“挚友维尼”也未能获准在中国上映。