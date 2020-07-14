中联办严厉谴责香港反对派立法会初选 指“是对现行选举制度的严重挑衅”

香港7月11-12日举行有超过58万人参与的民主派立法会选举初选。路透社报道，中央人民政府驻香港联络办公室13日深夜发稿，严厉谴责反对派政团执意开展非法“初选”，并指有关行为意欲“揽炒”香港，已涉嫌触犯香港国安法及本地选举法律。

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中联办发言人表示，反对派少数团体和头面人物，在外部势力的支持下举行这次所谓“初选”，是对现行选举制度的严重挑衅，是对立法会选举公平公正的严重破坏，是对其他拟参选人合法权利和正当利益的严重损害。

发言人称，“协调反对派参选立法会的目标就是要控制立法会、否决财政预算案、瘫痪特区政府、全面‘揽炒’香港、颠覆国家政权，已经涉嫌触犯香港国安法第22条以及香港本地选举法律”。

特首林郑月娥13日晚在公布进一步收紧防疫措施记者会上亦表示，政府不同部门已收到大量有关投诉，而当局将会进行调查，若发现有足够证据将会采取行动。

林正月娥表示，“假如这所谓‘初选’的目的是达到他们所指‘35+’的选举结果，以对抗政府所有政策倡议，则可能会构成港区国安法中颠覆政权的罪行。”

但林郑月娥补充，她并不是说相关行为已经违反国安法，但必须提出警告。