北京疫情区西红门爆骚乱警民冲突

北京疫情激化社会矛盾，北京疫情区，大兴西红门镇，近几天因当局证收出入证费用，引爆社会骚乱，警民发生打斗冲突。有关视频在社交网流传，但没有看到官媒报道。西红门镇靠近北京新发地市场。

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北京大兴西红门镇从疫情高风险区降为中风险区之后，当局决定更换居民出入证，每张30元，引发居民不满。

据网民贴出的西红门镇第一村的告示，由于从高风险区降为中风险区，当局要求居民在7月10日到13日，更换出入证，每人需缴纳30块钱，如有遗失，补办需缴100元。无证居民将无法回家或外出。

这个措施引发当地住户上街抗议，他们认为进出卡收费是当局巧取豪夺的买路钱。还有网民抱怨说，其实，有病的人只需交钱就可以畅行无阻。因此，大批民众开始涌向验证的哨卡帐篷，并在拥挤中与警方发生冲突。

7月13日流传的视频显示，大量的青壮年抗议者挤满西红门镇的一条街道，他们试图冲破检查哨卡，街头还有人不断高喊：“进门费30块，进门费30块”。另有视频显示，警察与民众发生冲突扭打。示威人群中有人喊，“打人了”，“打人的出来”。也有一名警员倒地，和一人被几名警员按在地上的现场视频画面。

北京西红门镇位于大兴北部，较靠近疫情中心丰台新发地市场。六月份，这里被列为高风险区，然后在7月转为中等风险区。

到目前为止，本台没有从中国官媒看到有关北京西红门镇爆发社会骚乱到报道。