日本《防卫白皮书》在新冠与钓鱼岛问题上警惕中国

日本防卫相河野太郎在14日的内阁会议上报告了2020年版《防卫白皮书》。新版《防卫白皮书》在新冠问题和钓鱼岛问题上高度警惕中国的动向。

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《防卫白皮书》谈及新型冠状病毒疫情在世界流行对于军事的影响，在谈及中国的动向时指出：“中国正在做包括散布虚假消息在内的种种宣传工作”，“使得以形成对自身有利的国际秩序为目标的国家之间的竞争更加突出”。

在谈到钓鱼岛问题时，《防卫白皮书》强调，中方“在执拗地继续试图改变现状”。

《防卫白皮书》认为：中国海警船所属的的中国海警局，在组织方面得到海军的支援，正在强化与军队的合作。

《防卫白皮书》指出：海警在2018年开始归属中央军委统一领导下的武警，“可以从组织和人事方面看到海警和军队的结合得到强化。”《防卫白皮书》还指出：中国海警拥有两艘世界最大级的1万吨以上的巡逻舰，并装备与海军军舰同等水平的76毫米大炮，并与军队共同训练，目的是切实强化与军队共同作战的能力。

在谈到朝鲜问题时，《防卫白皮书》指出：朝鲜去年5月以来发射的三种使用固体燃料的新型短程弹道导弹，具有低空飞行的特点，其目的是“突破导弹防御网”，使早期掌握其发射征兆正在变得困难，导弹攻击等变得更加复杂，成为迎击态势的“新课题”。