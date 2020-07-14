本土派初选報捷中联办港府恫吓或将动用国安法法办

民主派初选结果，新界西的现任立法会议员朱凯迪得票接近5万，成为票王。图为朱在立法会一次冲突中，被数名保安人员按在地上。（网络截图）

民主派周六周日的初选结果在13日陆续出笼，在北京高压政策下，本土派年轻一辈擡头，老牌民主派多人失利，包括民主党现任立法会议员黄碧云以及早前被DQ的立法会议员“长毛”梁国雄等恐怕不能竞选。就算是过去人气鼎盛的民主党立法会超级区议会界别的涂谨申，以及该党主席胡志伟，也只是仅仅以“包尾”位置出线。

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对于民主派初选获得奇迹般的61万人投票，特首林郑月娥以刚实施的国安法恐吓这次初选，指初选违反选举公平、违反最多50人的限聚令、违反隐私保障，不同部门需要进行调查，如果有足够证据将会执法。如果所谓初选是为阻拦香港政府施政，可能会违反港版国安法颠覆政权的罪行。

中联办发言人亦紧跟港府之后抨击初选，发言人严厉谴责泛民政团罔顾有关法律和特区政府警告，执意开展非法“初选”，中联办坚定支持特区政府深入调查、依法查处。

发言人又指，“反对派少数团体和头面人物，在外部势力的支持下，处心积虑，策动谋划，举行这次所谓初选，是对现行选举制度的严重挑衅，是对立法会选举公平公正的严重破坏，是对其他拟参选人合法权利和正当利益的严重损害”。

有学者认为这次选举的结果，决定在两个因素，一是北京对港政策严厉打压，迫使温和派空间大幅收窄，二是中间派选民参与这次初选者不多。

由李柱铭等人创办的民主党，值得庆幸是现任超级区议会议席的另一人邝俊宇，则成为本次初选的票王，在有61万人投票下，一共赢得接近26万票。超级区议会议员一共在立法会有5个议席，由全港选民跨区选出，其他直选议员只能由指定参选的选区选出。现届超区议员5人中其中3人属民主派，除邝俊宇和涂谨申之外，还有街工组织的梁耀忠，但梁已宣布退出竞选。

至于其他各直选区的初选结果显示，被北京点名“反中乱港”、“勾结外国势力”的黄之锋，赢得超过3万票，将肯定夺得九龙东的竞选资格，民主党的许志峯在香港岛区赢2.7万余票、曾被凶徒铁锤袭击的民间人权阵线召集人（民阵）岑子杰在九龙西赢了2.4万余票，而各区初选荣膺票王者，非新界西的朱凯迪莫属了，他赢取4.8万多票。上届立法会选举，朱在同一区参选，赢得超过8万票，赢得的票数是上届各区之冠。

在2014年雨伞运动及去年的反修例运动中打出知名度的本土派及政治素人，纷纷在初选中取得漂亮的成绩，包括参选超区议员的岑敖晖（124659票）以及本土派天水围民生关注平台成员王百羽（70611票）。在直选区的初选中，也有不少本土派如屯门区议员张可森（34958票）、曾任职网媒立场新闻女记者何桂蓝（26256票）、在中文大学就读时创立本土派学生组织中大本土学社并曾筹办多次民间集会的刘颖匡（26216票）、前学民思潮发言人黄子悦（22337票）、现已解散的香港众志副主席袁嘉蔚（19629票）、大专学界国际事务代表团发言人张昆阳（16320票）等人。

现任立法会议员在这次初选中极可能幸保下届9月份立法会选举资格的，计有公民党党魁杨岳桥（24303票）以及同党的谭文豪（22061票）、民主党副主席尹兆坚（17828票）、人民力量主席陈志全（16566票）、公民党郭家麒（12827票）、民主党主席胡志伟（9432票）以及同党的毛孟静（8801票）等人。

中文大学政治与行政学系副教授马嶽告诉明报，在反修例运动中有突出纪录的人都获高票，不论政党，如民主党邝俊宇和许智峯都高票，也包括民间集会团队发言人刘颖匡、“立场姐姐”何桂蓝。

马嶽分析，今次初选中间选民较少，但到正式选举时会多很多“和理非”、中产选民，光谱会较阔，看地区工作，举例涂谨申、胡志伟等得票或会较初选佳。