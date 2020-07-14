林郑对抗第三波疫情左支右绌还不忘将40万港人DNA送中

特首林郑月娥13日晚宣布新的防疫措施，但同时不忘将40万港人的DNA透过所谓免费计划“送中”。

然而，根据苹果日报报道，香港公共医疗医生协会会长马仲仪表示，DNA数据是一项相当重要的资产，希望市民明白风险，“有时免费的东西，可能是最贵的”。感染及传染病专科医生曾祈殷亦指，深喉唾液确实可抽取出相关人士的DNA，认为政府应让市民选择在香港还是深圳作化验。

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林郑表示，现在是时候加强在社区之检测，以寻找隐性带菌者。

香港特首林郑月娥在第三波疫情肆虐多日后终于在13日晚上宣布新一轮防疫措施，包括晚上六时之后禁止所有餐厅堂食服务、立法要求市民乘搭公共交通工具时要必须戴口罩，违例可被罚款5000元、“限聚令”重新收紧至4人、海洋公园和迪士尼在内的12类处所要重新关闭，当中包括戏院和健身室。

但林郑同时在临时召开的记者会宣布，在深圳市政府“大力协助”下，安排两间深圳公司为港人检测病毒，最快本周开始，且优先为高风险群组包括安老院员工等逾40万人检测，费用全免，由防疫抗疫基金支付，支出“数以亿计”。

然而，根据苹果日报报道，香港公共医疗医生协会会长马仲仪表示，DNA数据是一项相当重要的资产，希望市民明白风险，“有时免费的东西，可能是最贵的”。感染及传染病专科医生曾祈殷亦指，深喉唾液确实可抽取出相关人士的DNA，认为政府应让市民选择在香港还是深圳作化验。

林郑表示，现在是时候加强在社区之检测，以寻找隐性带菌者，减少传播风险，并指政府有能力由下月开始每日做到8千个检测。另为增加检测量，林郑指已安排两家私人机构提供检测服务，均是深圳公司，“差不多洽商了七七八八，尽快启动他们那一套，每日可以做好多检测的测试”。并指高风险群组“优先”接受两内地机构检测，包括安老院数万名员工、食肆员工、的士司机及物业管理员工。4组别估计人数已逾40万。

林郑指措施最快由本周内开始，首个检测群组是安老院舍。有关检测费用由防疫抗疫基金支付，市民毋须付费。林郑指支出应“数以亿计”，又指十分感谢深圳市政府大力协助、安排两公司为港人进行检测，又称是为了减低港人作病毒检测之费用。

记者会上，林郑未有透露两间深圳公司名称，仅指两公司已在香港营运一段时间、“但并非从事这种工作”，但在大陆及海外一直做检测工作，又硬销谓该公司每日为澳门作超过1.5万个测试，“应该可以给予我们很大的信心。”

林郑指作上述安排，是因为市民不想检测成本太贵，故先由政府资助今次社区检测，“令提供检测的机构有个经验，以后落户香港，对将来普罗大众要用这个检测很有好处”。虽然她指最快由本周内开始，惟如何传送检测样本，双方仍商讨中，也没有详细解释港人资料送到内地、涉及生物特征，甚至DNA资料等敏感私隐问题，强调“我们很欢迎同他们合作”，称或需要外判或购买有关服务。

林郑续指，病毒可能会长期存在，“第日通返关、要健康码又好，要有travel corridor（旅游走廊）、travel bubble（旅行泡泡）又好，各国都系要求健康码，所以需求系大。”

香港公共医疗医生协会会长马仲仪指，在已发展国家，DNA数据是一项相当重要的资产，取得40万港人DNA资料是十分庞大的数目，对将相关DNA资料直送大陆“有很大保留”，希望市民明白相关风险，不要因免费而毫不犹豫参与，“如果市民好像我那么对私隐有忧虑，可以选择私家医生或者私人化验所做……有时免费的东西可能是最贵的”。

马仲仪指留意到工联会会长吴秋北早前曾以港区全国人大代表的身份，致函中央，寻求中央派遣医疗队伍或认证机构，为全港市民进行武汉肺炎检测，惟林郑至今未公布两间机构详细资料、运送方式及两地化验报告相融性等问题，直言：“就算卢宠茂医生有份深圳的医疗报告，他返回香港时都会找人再写，我们看不懂简体字。”

她又指，如涉及要运送样本到大陆，以严格标准运送可能成本会很大；标准太宽松又担心出现打翻、泄漏等问题，“到时影响国家安全又违反国安法”。她认为就化验业界和检测方便度来说，港府都应优先考虑本地私人化验所，公开他们整体的检测能力，因如安排在港化验，有问题也可快速追踪。

感染及传染病专科医生曾祈殷指，相信国内的检测准确度与香港相若，可能只是抽取的样本不同，方便度来说应该都是沿用深喉唾液，但不知道运送时间和方式，“最理想（吐出后）要3、4个钟内就做分析。”他又指深喉唾液确实可抽取出相关人士的DNA，认为政府应给予市民选择是在香港化验所做还是在深圳进行。

专家忧深圳检测如用鼻咽拭子或出现“假阴性”

医学会传染病顾问委员会主席梁子超表示，社区正面对疫情爆发，现时展开单次性为4类高风险人士进行检测作用不大，因社会人流持续流动，病毒潜伏期长，“今次check到阴性唔代表下次冇事。”

他又指，香港沿用深喉唾液检测，未知内地两间公司用什么方式检测，如果选用鼻咽拭子，敏感度可能未如深喉唾液准确，忧出现“假阴性”。他建议当局事前应进行平衡检测，以确保准确性。