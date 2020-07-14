清华大学充帮凶? 惊以道德败坏开除许章润

北京清华大学法学教授许章润本月初遭警方带走，12日平安获释返家。中央社今天指许章润接受香港电台访问时表示，已被校方以“道德败坏”为由，革除教职和开除公职。他说不会追究校方，对未来也暂无打算。

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据中央社今天报道，许章润遭北京清大以“道德败坏”为由革职。北京清华大学法学教授许章润本月初遭警方带走，12日平安获释返家。香港电台今天报导，近年多次公开批评北京当局的许章润先前被控在四川嫖娼，6日遭警方从北京寓所带走。他12日获释后接受港台查询时表示，北京清华大学以“道德败坏”为由，对他作出处分。

许章润表示，不会追究校方有关决定，会承受、领受一切惩罚，对将来也未有任何打算。

该报道称，58岁的许章润在2018年发表文章，批评中共总书记习近平取消国家主席任期制度后，被清华大学暂停教学和学术工作。他今年5月又发文批评中国官场在2019冠状病毒疾病疫情下瞒报和推诿责任，呼吁改革制度。

中央社说，英国广播公司中文网先前曾引述许章润的友人指出，逮捕事件可能和许章润6月底在美国出版“戊戌六章 ”一书有关，这本书收集了许章润过去3年发表的10篇文章，其中质疑了中共政权的合法性。