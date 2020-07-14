澳前总理罕作献策 改孟晚舟民事案缴巨款走人 加2人遂可交换出监

中国通讯设备巨头华为副董事长兼首席财务官孟晚舟的引渡案旷日持久，加剧中美关系紧张升温，同时导致中加关系陷入低谷。目前是亚洲协会政策研究所主席的澳大利亚前总理陆克文（Kevin Rudd）认为，若要打破僵局，美方应考虑把孟晚舟案改成民事案件处理，或以一笔巨额罚款收场，有助两加拿大人获释。有评论指陆克文此计不知更为谁献，北京从来宣称逮捕两名加拿大人与孟晚舟案无关。加拿大当局以司法独立拒绝做交易。

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据香港经济日报今天报道说，中美角力孟晚舟案旷日持久，澳洲前总理献计突破僵局。

华为孟晚舟2018年12月于加拿大过境期间，加拿大警方应美方要求将其拘捕。其后，两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）及迈克尔（Michael Spavor），被指涉嫌从事危害中国国家安全活动，先后在中国被拘押。

据澳大利亚前总理陆克文认为，美方应考虑把孟晚舟案视作民事案件处理，或能打破僵局。据加媒报道，陆克文接受媒体访问时表示，加拿大政府采取任何行动，都不可能使中国释放因报复孟晚舟案而被拘留的两名加拿大人。但他建议，如果美国将孟晚舟案从刑事案件转为民事案件，可能会有帮助。

据陆克文表示，行动由美国司法当局承责，如果美国继续将其视为刑事案件，加拿大的引渡程序就会继续进行。明智的做法是美国把此案视作民事案件而非刑事案件，“我相信美国过去应该做过类似的事”，如果案件作为民事问题解决，最终或以一笔巨额罚款收场。

据该报道，上月，中国外交部发言人赵立坚引述康明凯妻子接受采访时称，加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序，这样做符合法治，“也有利于解决两位加拿大公民的问题”。

该报说，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）回应，拒绝用华为孟晚舟交换两名被中国拘禁加拿大人的提议，认为这么做会立下坏先例，并伤害到加拿大的利益。他强调不能让政治压力或随意逮捕加拿大公民，影响加拿大司法系统的运作。