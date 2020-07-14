美国准备终止与香港引渡条约辣招将陆续出笼

根据外交政策报道，在中国向香港实施国安法之后，由于香港司法将受到严重削弱，特朗普政府已准备好终止与香港的引渡条约。该杂志引述前政府官员以及国会助手的消息指出，上述这项措施将在数周内宣布，而这只不过是美中两国紧张关系升级下的最新措施。

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报道指，特朗普政府已经准备好新的招数与北京摊牌。国务卿蓬佩奥星期一宣布，美国将改变过去的南海立场，不会承认北京就若干南海岛屿的主权申诉。蓬在一项声明中指出，中国“并无合法的理据在该区单方面加诸它的意愿。北京对南海提出的‘九段线’既没有连贯性，而又缺乏法理基础”。

白宫和国务院对终止与香港的引渡条约的传闻拒绝予以评论，但国会领袖却支持有关的举措。国会已经通过一项法案，制裁在香港执行国安法的官员，包括严打示威者的警察，以及跟被制裁的官员有业务往来的银行和金融机构。

众议院外交事务委员会资深共和党议员麦考尔（Michael McCaul）告诉外交政策：“中国共产党已经拆掉它与香港两者司法制度的防火墙，现在将香港的美国人进行引渡，已不再是安全的，到时被引渡者可能面临大陆的儿戏审判。”

参议院外交关系委员会主席共和党的莱塞（Jim Risch）说，实施终止引渡条约，符合美国政府重新对香港关系的全面评估，“中国共产党加诸香港的国安法，犹如活生生抽走香港一度享有盛名的法治，这清楚显示美国公民在引渡条约所面对的安全问题”。

澳洲和加拿大在国安法实施之后，早已终止与香港的引渡条约，这显示对很多西方国家而言，香港一度受到国际尊敬的司法制度，早已成为历史。