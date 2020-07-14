肉身阻车撞破玻璃推倒质询台蓝绿立委激烈冲突陈菊资格审查流会

台湾立法院原订今天进行监察院长被提名人陈菊的资格审查，但国民党反对蔡英文所提酬庸及贪腐的名单，今天动员立委，在立法院内外全面阻挡陈菊；随后并占领主席台，让会议无法进行，数度与民进党立委发生激烈肢体冲突，陈菊终于因为无法上台备询，中午离开了立法院。

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今天凌晨起，国民党立委兵分多路，守在立法院各出入口，只要有车辆要进入立法院，就肉身躺在车道上，加以阻挡。

当国民党立委认为陈菊将从立法院青岛东路侧门进入时，陈菊已经在众多民进党立委护卫下，从镇江街后门进到议场内，多位国民党立委立即冲向议场后门，与民进党立委发生第一波遭遇战。

朝野立委几十人相互推挤、拉扯，肢体冲突激烈，场面火爆，甚至连议场后门的玻璃都被撞破，国民党立委费鸿泰右手遭玻璃严重划伤，伤及韧带，已送医院展开七个小时的手术，民进党也有立委受伤。

冲突过后，国民党立委聚集到议场内，占据主席台，推倒质询台，誓言守住议场，不让陈菊进场接受询问。

上午十点左右，国民党主席江启臣率立法院党团书记长蒋万安、立委洪孟楷、赖士葆等人到立法院外，向聚集的群众喊话。

江启臣说，监委提名名单号称超党派，但九成都是绿营的人马，虽注销民进党党籍，还是民进党。他说，民进党打算先把监察院绿化，再把监察院东厂化。国民党反对酬庸及贪腐的名单，拒绝监察院东厂化，绝对不接受监委提名。

他说，国民党也拒绝球员兼裁判，过去陈菊担任高雄市长，市府团队被弹劾纠正，高雄气爆案的捐款被乱用，这样的人担任监察院长，是要查案还是吃案？因此国民党坚决反对。

另外国民党也发布新闻稿表示，监察院曾通过对高雄市政府在731气爆案不当作为的纠正案，显示以陈菊为首的高雄市府，在气爆善款运用中存在「自行挪用善款、浮编律师费、隐匿捐款信息」三大决策弊端。

高雄市议会731气爆调查小组昨天已经向监察院递交陈情书，要求约谈高雄市政府官员，厘清陈菊在气爆案及善后处理问题的角色与疏失。在争议尚未厘清前，陈菊应自行退出监察院长提名，否则球员兼裁判，弊案就不用查了，巨额的气爆善款挪去哪里，也将永远不得而知。监察院若成为包庇陈菊的天堂，将把台湾民主推向炼狱。

由于立法院无法召开资格审查会，陈菊在上午十一点多在警方保护下离开立法院。民进党对外表示，虽然资格审查无法进行，但这个星期五仍将举行同意权投票。