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肉身阻车撞破玻璃推倒质询台蓝绿立委激烈冲突陈菊资格审查流会

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2010年7月8日，台湾立法院民进党与国民党立委围绕两岸经济合作架构协议讨论时发生肢体冲突。
2010年7月8日，台湾立法院民进党与国民党立委围绕两岸经济合作架构协议讨论时发生肢体冲突。 REUTERS/Nicky Loh
作者： 台北特约记者 陈民峰
1 分钟

台湾立法院原订今天进行监察院长被提名人陈菊的资格审查，但国民党反对蔡英文所提酬庸及贪腐的名单，今天动员立委，在立法院内外全面阻挡陈菊；随后并占领主席台，让会议无法进行，数度与民进党立委发生激烈肢体冲突，陈菊终于因为无法上台备询，中午离开了立法院。

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今天凌晨起，国民党立委兵分多路，守在立法院各出入口，只要有车辆要进入立法院，就肉身躺在车道上，加以阻挡。

当国民党立委认为陈菊将从立法院青岛东路侧门进入时，陈菊已经在众多民进党立委护卫下，从镇江街后门进到议场内，多位国民党立委立即冲向议场后门，与民进党立委发生第一波遭遇战。

朝野立委几十人相互推挤、拉扯，肢体冲突激烈，场面火爆，甚至连议场后门的玻璃都被撞破，国民党立委费鸿泰右手遭玻璃严重划伤，伤及韧带，已送医院展开七个小时的手术，民进党也有立委受伤。

冲突过后，国民党立委聚集到议场内，占据主席台，推倒质询台，誓言守住议场，不让陈菊进场接受询问。

上午十点左右，国民党主席江启臣率立法院党团书记长蒋万安、立委洪孟楷、赖士葆等人到立法院外，向聚集的群众喊话。

江启臣说，监委提名名单号称超党派，但九成都是绿营的人马，虽注销民进党党籍，还是民进党。他说，民进党打算先把监察院绿化，再把监察院东厂化。国民党反对酬庸及贪腐的名单，拒绝监察院东厂化，绝对不接受监委提名。

他说，国民党也拒绝球员兼裁判，过去陈菊担任高雄市长，市府团队被弹劾纠正，高雄气爆案的捐款被乱用，这样的人担任监察院长，是要查案还是吃案？因此国民党坚决反对。

另外国民党也发布新闻稿表示，监察院曾通过对高雄市政府在731气爆案不当作为的纠正案，显示以陈菊为首的高雄市府，在气爆善款运用中存在「自行挪用善款、浮编律师费、隐匿捐款信息」三大决策弊端。

高雄市议会731气爆调查小组昨天已经向监察院递交陈情书，要求约谈高雄市政府官员，厘清陈菊在气爆案及善后处理问题的角色与疏失。在争议尚未厘清前，陈菊应自行退出监察院长提名，否则球员兼裁判，弊案就不用查了，巨额的气爆善款挪去哪里，也将永远不得而知。监察院若成为包庇陈菊的天堂，将把台湾民主推向炼狱。

由于立法院无法召开资格审查会，陈菊在上午十一点多在警方保护下离开立法院。民进党对外表示，虽然资格审查无法进行，但这个星期五仍将举行同意权投票。

 

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