重磅 英国定年底全禁华为 7年期全国剔除华为产品

据《天空新闻网》（Sky News）消息，经过多次转折和纠结，英国首相约翰逊（Boris Johnson）14日在国会上宣布，从2020年底开始、全面禁止英国电信商使用或采购华为的5G设备；同时要求、国内厂商必须在2027年之前，移除所有华为5G设备。中国料将强力反应。

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据上报今天报道称，英国禁用华为5G设备，约翰逊指：2027前必须全面“退出”。作为指标性国家之一，英国在5G发展上对华为的态度，可说是一变在变。仅仅6个月之前，唐宁街（Downing Street）还允许华为参与英国5G工程，这半年来风声传闻不断，如今确定祭出禁令，明显地看出、伦敦依然跨不过“国家安全”的这个疑虑。

据该报道，在国会上、现任数位化暨文化媒体大臣道登（Oliver Dowden）向议员们表示，政府之所以不敢贸然禁止，是担心会造成英国5G系统发展进度延滞。据道登说，“这绝非简单的决定，却是一项对英国的电信发展、国家安全与经济成长，有正面影响的决定。”

据该报道认为，如今首相做出最后决议，无论是年底开始禁用华为设备、或是要求2027年全面移除其系统，根据估算，将导致英国的5G进度延后2至3年，并会增加约20亿英镑的额外开销。”