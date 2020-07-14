遭英国拒绝华为低调回应 谴责是美国罪责

英国政府今天宣布，基于安全考量禁止华为参与英国5G网络建设。华为今晚表示遗憾，指英国政府这项决定，根源来自于美国的贸易政策，而非安全问题。此前中国强力威胁指如果英国排除华为，将受到惩罚与制裁。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，被英国拒绝，华为指：根源是美国政策非安全问题。

中央社综合中国及香港媒体消息，华为晚间以发言人名义指出，对英国政府的决定表示失望，并对华为在英国的前途被“政治化”感到遗憾。华为提到，英国政府的决定，对英国所有手机用户来说是坏消息，也将降低英国发展5G网络的水平。至于对营运的影响，华为将针对禁令在英国生效后对业务的影响，进行详细审视。

该报道引述外电消息，英国首相约翰逊（Boris Johnson）今天主持国家安全委员会（NSC）会议，讨论华为问题，数位、文化、媒体暨体育大臣道登（Oliver Dowden）随后在国会宣布，基于安全考量，自今年12月31日开始，禁止再向华为购买5G设备，而营运商需在2027年全部撤换已经安装的华为设备。

美国被认为力促约翰逊，改变允许华为有限度参与英国5G网络建设的决定，理由是华为恐构成国家安全风险。而英国这项重大决定将赢得华府称许，但势必会激怒北京，也意味英国与这家中国电信巨擘长达20年的伙伴关系即将告终。

中央社说，在各方为华为议题展开辩论的同时，中国对香港抗议活动的镇压和处理新冠肺炎疫情的方式，也引发质疑，破坏了伦敦和北京的关系。