美国南海罕表强硬立场 中驻美使馆提警告

美国周一针对中国在南中国海大部分地区海上资源权益主张的立场变得更加强硬，称这些主张“非法”。中国驻美国使馆周二就美国国务院涉南海声明称，美方声明是渲染南海地区紧张局势，挑拨中国与地区国家关系，对中方进行无理指责。美国国务卿蓬佩奥表示，中国对其在南中国海的野心并没有提供连贯一致的法律依据，而且多年来一直利用恫吓的方式对待其他南海周边国家。

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据路透社今天报道说，中国驻美使馆发言人称坚决维护南海领土主权，反对美渲染南海地区紧张局势。中国驻美国使馆发言人周二就美国国务院涉南海声明称，美方声明是渲染南海地区紧张局势，挑拨中国与地区国家关系，对中方进行无理指责，中方对此坚决反对。据该发言人称，中方坚决维护中国在南海的领土主权和海洋权益，坚持与有关直接当事方通过谈判协商和平解决争议。

中国驻美大使馆官网新闻稿援引发言人并称，当前，南海形势总体和平稳定并持续向好发展。中国与有关沿岸国通过海上问题磋商机制保持对话沟通，促进涉海领域合作。中方在南海问题上的立场和主张是一贯的、明确的，中方坚持通过规则机制管控分歧，坚持通过互利合作实现共赢。

该声明说，“中方敦促美方切实恪守在南海领土主权问题上不持立场的承诺，尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，不要再做地区和平稳定的干扰者、破坏者和搅局者。”据发言人称，美国不是南海有关争议当事方，却频频插手南海问题，打着维护南海稳定的幌子，在地区炫耀武力、渲染紧张、鼓动对抗。

据路透社报道，美国周一针对中国在南中国海大部分地区海上资源权益主张的立场变得更加强硬，称这些主张“非法”。此举将导致两国间本来就紧张的关系遭到进一步破坏。据美国国务卿蓬佩奥表示，中国对其在南中国海的野心并没有提供连贯一致的法律依据，而且多年来一直利用恫吓的方式对待其他南海周边国家。