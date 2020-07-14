防洪坏消息 中国长江流域未来3天强降雨

长江流域洪患未息，但中国气象单位预测，当地今天到16日将出现强降雨，且雨量最大时段是今明两天，是中国汛期以来第7轮强降雨，对水位大多高于警戒线的长江流域防洪，形成重大考验。

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据中央社今天报道，中国长江流域16日前仍有强降雨，防洪重大考验。该报道引述新京报形容，今年进入汛期后，中国的强降雨过程“一轮接着一轮”，降雨间歇期非常短，新一轮强降雨便马上来临。

长江流域除洞庭湖口至出海口的干流水位全面高出警戒线外，流域内的湖泊及支流也不能幸免。除了已经酿成灾情、位在中游的鄱阳湖外，连下游位在长三角的太湖，水位也超过了警戒线。至于同在下游的南京等地，长江干流水位也淹没了江边许多设施。

长江流域水位大多高于警戒线。

然而，中国水利部官员13日警告，梅雨带未来将向北移动，对久未遭到豪雨酿灾的华北地区而言，将形成一大考验。与多雨的南方相较，中国北方的防洪设施被认为更脆弱。而根据预测，17日至21日，主要降雨带东段就将开始北移。

据该报道，中国中央气象台今天除继续发布豪雨蓝色预警，并预测今天起至16日，长江流域将再进入强降雨过程，且降雨区与先前高度重叠。人民日报则指，中国应急管理部预测，长江中下游、鄱阳湖、洞庭湖、太湖，在未来3天恐继续遭遇强对流天气，发生豪雨与洪水的机率很大。

根据预测，四川东部、重庆、贵州北部、陜南、湖北、河南南部、安徽、江苏南部、上海、浙江北部等地，部分地区累计雨量可达100至180毫米，最大更上看200至300毫米。据中央社说，受豪雨影响，中国诸如水库及堤防的防洪能力备受考验，不少农村及城市郊区即出现溃堤，其中更有石材难以取得以至于无法即时抢修的窘状。然而，中国网络一度传出，长江三峡大坝水情监控资讯13日晚间突然停摆6小时，直到今天清晨2时后才恢复正常，一度引起中国网友揣测。