中美对抗美国更强 中国或放软由鸽派出面打和?

美国国务卿蓬佩奥星期一有关中国在南中国海的大部分权利主张“完全不合法”，特朗普总统星期二宣布签署法案和行政命令，让中国为打压香港人民承担责任，这是华盛顿针对北京做出的一系列强硬动作的最新一波。在美中关系严重恶化的氛围下，中国国内最近一段时间出现了不少认为中国误判了美国的看法。中国外交部长王毅上周表示，中国无意与美国进行全面对抗。美国之音今天分析，王毅的这番表态是否在向美国示弱？面临美国可能与中国进行全面脱钩的前景，中国当局是否准备重新校对其对美政策呢？

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据美国之音今天报道说，意识到美国要“拼到底” 北京示弱了？在两国关系剑拔弩张、美国看起来决意要与中国脱钩之际，中国的前中联部副部长周力最近告诫说，要积极主动做好应对中国的外部环境恶化的六大准备，排在首位的就是“要做好中美关系恶化加剧、斗争全面升级的准备”。

针对特朗普政府与美国国会在台湾、香港、新疆、南中国海、新冠疫情、中国在美投资、驻美媒体机构以及华为等一系列问题上采取的举动，这位前中共官员告诫说，中方必须有‘脱钩’最终难以避免的清醒认识。

他在文章中写道：“对美国执政当局继续对我实施全方位多领域递进性的打压，一心一意要同我‘拼到底’的心态和政策做法，我们切不可低估，更不能畏惧。我们面对的困难和挑战将是空前复杂、空前严峻的。当前尤要防范美对我追责索赔的风险。”

据该报道，中国的互联网上最近也广泛流传着一篇题为《2020，对美国的4个想不到与10个新认识》的文章。该文章是以反美立场而著称的前中国人民解放军空军大校戴旭的名义发表的。

文章中提到的四个想不到分别是：美国对中国有这么大仇恨；美国政府下手这么狠、时间如此紧迫、容不下谈判的时间，这是绝大多数中国官员和专家预测不到的；没有一个国家站出来表示同情和支持中国；美国国内竟然形成了统一战线。

这篇文章说，“结合上述四个想不到，中国有必要对美国重新认识，假如我们还不从思想观念上调整对美认识，那么在战略和战术上必然会跑偏，可能还会犯重大的错误。”

另外，另一位鹰派将领乔良前一段时间也发表了有关武力收复台湾不是中国的当务之急的文章，引发广泛的讨论。

有评论认为，戴旭和乔良的文章都提出了同一个核心观点，即中国就目前的实力根本不可能与美国对抗。

据美国之音说，中国国务委员兼外交部长王毅日前说，中美关系面临1979年建交以来最严重的挑战。这是中国官方首次公开承认美中关系陷入建交以来的最低点。

王毅7月9日通过视频在中美智库媒体论坛上说，中国的对美政策没有变化，仍愿本着善意和诚意发展中美关系，“愿意与美不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系”。

该报道指，有分析人士认为，王毅有关中国无意与美国进行对抗的表态是向美方释放出一种和解的信息。他也是数月以来呼吁改善与美国的关系的最高级别的中国领导人。

不过，美国研究美中关系的一些专家对王毅的讲话做出了不同的解读。据华盛顿智库国际与战略研究中心亚洲问题高级顾问、中国实力项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）在接受美国之音采访时说，“在我看来，王毅正在向世界其他国家发出信号，即中国是讲理的，并且愿意改善与美国的关系，好为北京指责特朗普政府的策略赢得支持，”

葛来仪不认为中国是在重新调整对美策略，而是因为“狼战外交对中国的形象没有带来积极的效果，所以现在他们正在尝试另一种方法”。她提到，王毅在讲话中说中国的核心利益不容讨论，这是要美国不要干涉新疆、香港、台湾以及南中国海问题。

据美国之音今天的报道称，在美中两国争端不断升级之际，中国高层外交官近日屡屡向美国发出和解信号。分析指出，中国此举是为了降低外交压力,为实现战略目标争取空间。

中国外长王毅7月9日在一个智库活动上强调中国不会取代美国成为超级大国，并提出了他认为可以解决争端的三条建议。几乎与此同时，中国外交部副部长乐玉成和中国前副外长傅莹也公开呼吁中美之间进行和解。

在发出和解信息前，世界上最大两个经济体的关系进入了“冰河期”。美国表达了在香港、新疆、台湾和南中国海等问题上对中国行动的不满，并加大努力通过军事、外交等手段应对中国带来的挑战。在美国的压力下，英国周二已宣布弃用中国电信巨头华为。

据夏威夷东西中心资深研究员饶义（Denny Roy）告诉美国之音，目前中国面临与多个国家的外交压力，而考虑到美国对中国的经济价值，以及一个敌对的美国将损害中国战略目标的实现，中国与美国关系恶化的后果相当严重。饶义说：“因此，中国政府自然下令其外交官发出和解信号，试图改善与美国的关系。如果美国处处抵制，中国的经济和战略计划即使不是不可能实现，也会更加难以实现。”短期内，中国面临的经济现实可能更为急迫。北京限制了商业活动来限制新冠病毒的传播，外界预计中国经济增长将会收缩。中国一直在寻求增加外国对中国的投资。

据彼得森国际经济研究所的高级经济师哈夫鲍尔(Gary Clyde Hufbauer)认为，“关税和其他经济制裁正在伤害美国和中国，但对中国的伤害更大。北京希望缓和这场经济战争，”哈夫鲍尔说，“此外，中国希望阻止其他国家加入对抗中国的经济联盟。”

据哈夫鲍尔表示，中国接下来可能会做出有限的让步，希望以此平息美国的愤怒，“中国将共同努力在2020年完成第一阶段贸易协议，至少在农业方面。这将需要政府主导的购买。”

但饶义预计，中国不会做出实质性的退让，或采取诸如撤出南中国海的军事基地或恢复香港自治，“中国外交官真正推动的是搁置有争议的问题，转而关注更容易合作的领域”。

美国之音说，分析人士指出，中国发出的信号可能是北京方面在美国大选前安抚华盛顿的努力的一部分，但随着紧张局势继续在多个领域浮出水面，北京方面需要做好局势升级的准备。