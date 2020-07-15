中美贸易战下 东盟成为中国最大贸易伙伴

7月14日，中国海关总署公布的2020年1～6月贸易统计数据显示，在与所有国家和地区的贸易额当中，与东盟的贸易额首次升至第一。背景是在对美贸易摩擦的背景下，中国与东盟之间构建了机电产业等新的供应链。 在中国总贸易额中的占比方面，东盟由2019年的14％上升到2020年1～6月的14.7％。欧盟由15.4％降至14％，美国由11.8％降至11.5％。

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据日本经济新闻今天报道称，东盟成为中国最大贸易伙伴。据统计，从1～6月进出口的总贸易额来看，东盟为2978亿美元，同比增长2％，保持了正增长。中国此前最大的贸易伙伴欧盟为2841亿美元，因英国脱欧，同比减少5％，排名被东盟超越。排在第3位的是美国，受外交关系紧张的影响，贸易额同比大幅减少10％。

据中国海关总署新闻发言人李魁文在7月14日的新闻发布会上指出：“作为全球电子制造产业链的一部分，我国与越南、马来西亚、新加坡等东盟国家产业联系密切”。

该报道称，半导体产业的动向具有象征性。中国从东盟进口同比增长24％，向东盟出口同比增长29％（均以人民币结算）。仅半导体就拉动中国对东盟贸易增长率提高了3.2个百分点。美国加强对华半导体交易限制，东盟有可能成为缺口。中国企业将生产基地转移到东盟也推高了贸易额。因为从中国出口主要零部件，在东盟的工厂进行组装的情况有很多。

据越南外国投资局介绍，中国大陆对越南的直接投资批准额在2019年为30亿美元，在所有国家和地区中排在第3位。为了逃避美国的加征关税，比上年骤增了75％。虽然2020年1～6月的投资额同比减少3成，但仍处于超过日本2倍的高水平。1～6月中国对越南贸易同比增长14％，在主要国家和地区中增长率最高。

东盟也处于中国“一带一路”构想的沿线上。中国政府出于抗衡美国的目的，一直在促进与一带一路沿线国家的贸易，1～6月沿线国家的贸易份额也得到提高。目前，东盟扩大对华贸易的有利环境将继续保持。

据该报道指出，而中美两国政府签订第一阶段贸易协议到7月15日正好过去6个月。主要是中国增加美国农产品等的进口，但实际运作迟缓。按照协议，2020年中国货物进口将比2017年增加639亿美元。如果按计划执行，1～6月对美进口额应该增至约1100亿美元，但实际上只完成一半的564亿美元。美国总统特朗普重视的大豆等农产品进口也没怎么增长。关于与中国签订第二阶段贸易协议，特朗普7月10日表示“暂不考虑”。在中国与东盟的贸易存在感增强的背景下，特朗普或许会再次出台加征关税等强硬政策。