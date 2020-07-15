习近平刊文：共产党领导一切像“众星捧月”

中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平，在内地新一期《求是》杂志发表文章。文章表示，中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，党是最高政治领导力量，党是领导一切。习近平说，“形象地说是‘众星捧月’，这个‘月’就是中国共产党。

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据头条日报今天报道，习近平指共产党领导一切，像“众星捧月”总揽全局。习近平还说，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平，在新一期《求是》杂志发表的文章表示，坚持和完善中共的领导，是中共和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所在、幸福所在。中国有了中国共产党执政，是中国、中国人民、中华民族的一大幸事。在坚持中共的领导这个决定中共和国家前途命运的重大原则问题上，全党全国必须保持高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，丝毫不能动摇。

据文章续称，中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。中国社会主义政治制度优越性的一个突出特点是中共总揽全局、协调各方的领导核心作用，“形象地说是‘众星捧月’，这个‘月’就是中国共产党。中国最大的国情就是中国共产党的领导。什么是中国特色？这就是中国特色”。

文章表示，坚持中共的领导，首先是坚持中共中央权威和集中统一领导，这是中共的领导的最高原则，任何时候任何情况下都不能含糊、不能动摇。必须增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护中共中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同中共中央保持高度一致。该文章称，中国特色社会主义制度是一个严密完整的科学制度体系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有统领地位的是中共的领导制度。中共的领导制度是中国的根本领导制度，“我们推进各方面制度建设、推动各项事业发展、加强和改进各方面工作，都必须坚持党的领导，自觉贯彻党总揽全局、协调各方的根本要求”。

习近平的文章最后强调，中国的事情要办好首先中国共产党的事情要办好。应对和战胜前进道路上的各种风险和挑战，关键在中共，“我们要聚精会神抓好党的建设，使我们党愈来愈成熟、愈来愈强大、愈来愈有战斗力”。