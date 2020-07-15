北京对香港民主派初选定调升级 指控“黑暴”“揽炒”的变种

继香港中联办和中国国务院港澳事务办公室后，中国官媒新华社今天也发社评批评香港泛民主派日前举行的初选，是公然挑衅“基本法”和“港区国安法”，是“黑暴”、“揽炒”的变种。据维基百科解释，“揽炒”是与别人一起同归于尽、连锅端的意思。

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据中央社今天报道，中国官媒指：香港民主派初选是黑暴揽炒的变种。新华社今天刊出题为“对香港反对派非法‘初选’，图谋夺权必须依法查处 ”的评论，指香港泛民的初选，是“明目张胆干预选举”，严重破坏立法会选举的公平公正，目的是要夺取立法会控制权，进而瘫痪特区政府，“是对香港基本法和香港国安法的公然挑衅”。

据新华社评论称，香港选举制度中从未有全民初选的程序，指这场选举没有任何法律基础，形式、过程和结果也不被香港选举法律所承认。评论还指，这次初选的幕后操盘者是想藉民主之名，行私相授受、“配票筛选”之实，“操弄所谓‘民意’来干预、操控选举，侵犯其他参选人的合法权益、设置欺骗市民的骗局”。

评论称，初选并非自发行为，而是有明确的政治目的，是“黑暴”、“揽炒”的变种。

评论指初选的协调人之一的香港大学法学院副教授戴耀廷，将初选定义为“夺权”的重要步骤，明目张胆指反对派在赢得立法会过半议席后，以全面否决港府的财政预算为手段，瘫痪港府运作，实现“真揽炒”，夺取香港特区的管治权。另外，评论称戴耀廷是“反中乱港势力的军师”和“外部势力在港的代言人”，妄想颠覆特区政权，上演港版“颜色革命”。同时，评论指“反中乱港势力”一方面在街头制造“黑暴”图谋使香港“变天”，另一方面在体制内展开“揽炒”式夺权，最终目的是将香港变成“渗透颠覆国家的基地，一枚遏制国家发展的”棋子。指北京和港府对他们的“险恶用心”，不得不察。

中央社说，香港泛民主派7月11日至12日举办初选，以协调9月立法会选举的参选人选，主办单位称，有超过61万的港人投票。