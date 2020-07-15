印度深查中国手机应用 或为禁用升级铺路

TikTok所有者字节跳动等中国企业，被印度要求回答有关遭到印度政府禁止的旗下手机应用的77个问题，包括他们是否进行内容审查、是否为外国政府工作或者游说有影响力的人。印度资讯科技部给相关企业三周时间回答问卷，并表示还将采取具体内容未明的后续行动。中国则对该禁令提出批评。

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据路透社报道，印度要求被禁中国手机应用的所有者就内容管理和业务操作回答问卷。报道引述两名消息人士称，印度资讯科技部给相关企业三周时间回答问卷，并表示还将采取具体内容未明的后续行动。路透看到了这份问卷。

印度上个月禁止使用几十款手机应用，之前印度与中国士兵在边境地区发生冲突，造成20名印军死亡。印度称这些应用对“主权和领土完整”构成威胁。中国则对该禁令提出批评。

被禁用的59个应用被问到，他们是否在任何外国政府要求下编辑、推广或压制任何内容。这些应用包括TikTok和阿里巴巴旗下的UC浏览器。

据该报道，手机应用禁令打乱了字节跳动在印度的发展计划。TikTok视频应用在印度非常受欢迎。据TikTok称，正在努力回答印度资讯科技部的问题，表示其遵守所有印度法律，并称用户的数据安全和隐私是公司最优先的考虑。

截至昨天，路透社说，阿里巴巴和印度资讯科技部均未回应置评请求。

据消息说，印度正在加快完善本地造替代品，并已经在印度年轻人中获得亲睐。