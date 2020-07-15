印度联署 促将中国驻印使馆街区命名为“达赖喇嘛路”

自由亚洲今天报道，为抗议中共当局非法侵占西藏并屡次侵犯印度领土，印度前内政部特别秘书近日在推特上发出呼吁，要求印度政府将通往中国驻新德里大使馆的“潘查希拉路”更改为“达赖喇嘛路”。目前这一行动已获得包括印度高级官员以及商界、学界等450多人联署支持。

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自由亚洲引据西藏之声7月15日报道称，印度发起联署活动，要求将中国驻印使馆街区命名为“达赖喇嘛路”。据该请愿信指出，中国与印度在1954年签订被称为“和平共处五项原则”的《潘查希拉协议》 (Panchsheel agreement)，内容包含互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利。时任总理尼赫鲁为了表示对华友好，将新德里使馆区洽阳普利（Chanakyapuri）通往中国驻新德里大使馆的道路命名为潘查希拉路（Panchsheel Marg），然而中共当局却从未尊重该协议。

据请愿信强调，让中共驻印使馆官员每天经过“达赖喇嘛路”，“将有助于增加西藏事业贡献者们的信心和勇气”。

自由亚洲报道说，另外，以鲁帕玛•梅农•拉奥（Nirupama Rao）为首的印度外交官员还呼吁向达赖喇嘛颁发印度国宝（Bharat Ratna）勋章。