台湾外交部强调南海诸岛属中华民国领土不容置疑

美国国务卿蓬佩奥昨天发表南海声明，反对中国声索南海主权。针对南海争议再起，台湾外交部也向国际发表声明回应，强调南海诸岛属于中华民国领土，中华民国对南海诸岛及其相关海域享有国际法及海洋法上的权利，不容置疑。

广告 继续浏览后续

台湾外交部发言人欧江安在例行记者会重申四点原则：一、南海争端应依据国际法及海洋法，包括联合国海洋法公约，以和平方式解决；二、台湾应纳入多边争端解决机制；三、相关国家有义务维护南海航行和飞越自由；四、中华民国主张应以「搁置争议、共同开发」方式处理南海争端，且愿在平等协商基础上，和相关国家共同促进南海区域的和平与稳定，并共同保护及开发南海资源。

这位发言人说，中华民国对南海诸岛主权立场从未动摇，坚守以和平解决争端的原则也从未改变；反对以武力解决南海争议。

美国国务卿蓬佩奥昨天发表的声明说，北京声称在南海拥有大部分离岸资源均不合法，为控制海上资源所实施的霸凌行动也不合法，「世界不允许北京将南海视为其海上帝国」。华尔街日报则指出，这是美国罕见直接挑战中国大陆控制南海意图。

蓬佩奥的声明还说，中国无法为其南海「九段线」主张提出清楚法律依据，美国认为南海美济礁与仁爱礁属于菲律宾主权与管辖范围，美国也反对中国主张越南外海万安滩、马来西亚外海曾母暗沙等地权利。

中国外交部昨天也回应指出，「美方声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违背美国政府在南海主权问题上不持立场的公开承诺，违反和歪曲国际法，蓄意挑动领土海洋争端，破坏地区和平稳定，是不负责任的作法。」

中国外交部指出，美方在声明中称，中国于2009年才正式宣布南海断续线，完全不符合事实。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的。