怼应美国制裁南海 华春莹称“那就让暴风雨来得更猛烈些吧”

针对美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟表示，美方不排除制裁涉及中国在南海流氓作为的官员与企业，中国外交部发言人华春莹今天回应，若美国想兴风作浪，“那就让暴风雨来得更猛烈些吧”。

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据中央社今天报道称，美不排除制裁南海作为，中国说：就让暴风雨更猛烈吧。中国外交部下午举行例行记者会，华春莹在回答媒体提问时，作上述表示。这是美国国务卿蓬佩奥宣布认定中国对南海主张为非法后，中美两国再次对南海问题激烈交锋。

据华春莹声称，美方上述言论，再次暴露了其唯恐南海不乱，极力挑拨离间地区国家与中国关系，干扰破坏中国和东协国家维护南海地区和平稳定的图谋。华春莹说，美方公然违背在主权问题上不持立场的承诺，不断挑衅，一方面派大量先进机舰到南海炫耀武力，另一方面发表声明破坏地区国家共同维护南海地区和平稳定的努力。这种做法，只会让世人更加看到美方的虚伪和霸道。

据华春莹提到，在南海问题上，中方将继续坚定维护自身主权安全和合法权益，坚定维护中国和地区国家的友好关系。希望美方“不要在错误道路上越走越远”，而为地区稳定发挥建设性作用。华春莹又说，至于威胁制裁，美方作为世界上的超级大国，动辄威胁制裁“不免让人觉得可悲”，希望制裁不是美国留给世界的耀眼标签。“树欲静而风不止，如果美国想兴风作浪，那就让暴风雨来得更猛烈些吧”。

据中央社，美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟（David Stilwell）美东时间14日受华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）邀请，以中国对南海主张为题发表线上演讲时表示，中国告诉南海周边国家，若想开发外海资源，唯一选项就是与中国共同开发，这“根本是流氓手段”，美方不排除制裁相关涉及这类行为的中国官员与国有企业。