日本防卫大臣指在日美军新冠防疫存在问题

日本防卫大臣河野太郎14日表示，驻日美军新冠防疫上存在一些问题，如入境日本后被确诊感染新型冠状病毒的美军岩国基地工作人员，没有遵循事先承诺，搭乘客机出行，这是非常严重的事情，没有遵守不使用民间交通工具的承诺。

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被确认感染的美军岩国基地的3名工作人员，在7月12日从东京羽田机场进入日本，入境时接受了新冠病毒的PCR检测，在结果出来以前，前往日本山口县，他们向日本方面表示：将包租汽车前往，但是却乘坐民间客机到了岩国锦带桥机场，检测结果出来后确认他们呈新冠病毒阳性反应。

河野大臣表示：这种虚假的申报是非常严重的事情，表示将调查有没有类似情况，并要求美军方面防止此类事情再次发生。

根据日美协定，美军相关人员不属于因新型冠状病毒蔓延而拒绝入境的对象，但政府要求其入境后不能使用公共交通工具。

而根据美军方面的消息，在汉森军营，15日又发现36名新的感染者，在冲绳的美国基地到目前为止共有136人感染，进入7月以后，冲绳县的美军相关者有133人感染，发生集体感染的普天间机场共有71人感染。

冲绳县的玉城Denny知事15日在日本防卫省与河野太郎大臣会谈，表示为了防止美军基地内的新冠病毒感染扩大，要求停止美军相关人士从美国本土来到冲绳，并促进美方向冲绳县方面提供有关美军基地内检测体制的信息，同时指出美军相关者不适用于日本国内法的检疫上的问题点，要求修改有关日美地位的协定。