民主派大洗牌：民主党公民党6立法会议员或告别来届

根据港媒苹果日报按照13日的电子点票结果，再配以2016年立法会选举民主派所得的议席推算，上周六、周日一连两日有61万人投票的民主派初选结果显示，传统三大民主政党将遭到近乎“灭顶”之灾，议会内势力与本土派板块大洗牌。根据港大法律系学者戴耀廷策划的初选原义，只有在初选中赢得足够票数的民主派，方可竞选9月的立法会选举。由于选举并无法律效力，不排除有人初选落败仍径自参选。

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报道指，民主党将会由7席，减至得3席，黄碧云、涂谨申、胡志伟、尹兆坚或一起告别议会；公民党亦将由现时4席，减少两席；郑达鸿或未能接棒，郭家麒或告落选。现时立法会工党只有一席，大有机会步民协后尘，在立法会消失，民协亦未能重返立法会。

根据该报的推算，假设民主派在9月立法会选举，与4年前的立法会选举中所得的议席数目一样，以刚公布的民主派初选结果推算，并假设民主派以初选结果名单参选，且政府没有任何DQ情况下，2016年民主派在地区直选和超级区议会共夺得的21席，只会有8人能成功连任。

获连任包括民主党许智峯、林卓廷、邝俊宇；公民党则有谭文豪、杨岳桥；人民力量则有陈志全，议会阵线则有毛孟静和朱凯廸。

在初选中失利的民主党立法会议员黄碧云直言，个人的成败并非最重要，反而是港人仍坚持向国际社会表达“坚持走民主的路”，为下一代创造自由民主的香港。她指，会全力支持及协助民主派的“同路人”，也会在不同岗位上寻找新角色服务香港人。她又感谢支持她的选民，更点名感谢民主党的党友为她的选情尽心尽力。

她承认，今次的落败是因为自己的不足，会深切检讨，亦会承担落败的后果。她指，自己过去8年的议会生涯是“最高的荣耀”，自问已经尽了议员的责任，已做好议政论政的工作。她强调，“民主不是天掉下来的”，是需要长期的坚持，强调要成功争取民主派议席过半，夺回议会对抗恶法，及中共的专制暴政。

另一名“命系一线”的是被中共DQ的资深“造反派”立法会议员梁国雄。属于社民连的“长毛”梁国雄，出战新界东选区，由于他和另一政党社工吕智恒在该区的电子得票，与暂时挤身尾队的新民主同盟范国威相当接近，未知计及纸本票后，长毛能否反超前，取得尾队出线资格。