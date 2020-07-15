涉南海美国或再扩大制裁 瞄中国官员与企业 美国海军疑有后续动作

美国负责东亚事务的最高外交官透露，美国可能制裁与南海威压行动有关的中国官员和企业，作为对中国在该区域行动的回应，此前美国针对中国在南海大部分地区海上资源权益主张的立场变得更加强硬。专家指美国宣布中国的主权主张非法，为美国采取制裁等更强硬的回应铺路，还可能导致美国海军采取更多行动。

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据路透社报道，美国可能制裁与南海问题相关的中国官员和企业。据美国国务院主管亚太事务助理国务卿史达伟就此议题回答称，“没有什么是不可能的……有这样做的空间。“路透社说，当被问及制裁是否是美国对中国行动可能的回应时，美国国务院主管亚太事务助理国务卿史达伟(David Stilwell)对华盛顿一家智库作如上表示。

史达伟发表上述言论的前一天，美国拒绝承认中国对南海大部分海域海上资源的主张，称其"完全不合法"。华盛顿长期以来一直反对中国在南海的扩张性领土主张，并定期派遣军舰通过这条具有战略意义的水道，以展示那里的航行自由。每年通过这些海域的贸易额约为3万亿美元。但周一的声明是美国第一次宣布中国的主权主张不合法。

中国声称拥有南海90%海域的主权，但文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也声称拥有部分海域的主权，北京方面在该海域的环礁上建设基地，但称是出于和平意图。

美国国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的南海问题专家Greg Poling说，宣布中国的主权主张非法，为美国采取制裁等更强硬的回应铺路，还可能导致美国海军采取更多行动。

北京对美国的这一立场进行谴责。周二稍早，中国外交部发言人赵立坚谴责美国涉南海声明，指美国蓄意挑动领土海洋争端，破坏地区和平稳定，是不负责任的做法。

路透社说，近期，中美关系在多个问题上变得越来越紧张，包括中国对新型冠状病毒的处理，以及收紧对香港的控制等。

史达伟说，美国的强硬立场意味着“我们不再说我们在这些海洋问题上保持中立”。他说:“当(中国)钻井平台在越南或马来西亚水域作业时，我们将能够发表积极的声明。”史达伟对黄岩岛发出了特别警告。中国和菲律宾都宣称对其拥有主权，2012年被中国占领。黄岩岛距离菲律宾200公里，具有重要的战略地位。

据史达伟说，“中国对黄岩岛的任何实际占领、收复或军事化的举动都是危险的……这将对中国和美国以及整个地区的关系产生持久和严重的后果。”