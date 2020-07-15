澳大利亚议员呼吁驱逐100名中国外交领事人员

自从澳大利亚牵头要求世卫组织对中国的新冠疫情展开调查后，中澳关系急剧恶化，澳大利亚公营媒体澳大利亚特别广播公司与澳大利亚联合新闻社周三报道说，澳大利亚参议院的一位中立派议员周三呼吁政府将100名中国在澳大利亚的外交领事人员驱逐出澳大利亚。

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雷克斯 帕特里克（Rex Patrick）是澳大利亚联邦参议院的一位重量级人物，他在周三发表声明，呼吁澳大利亚政府“咬紧牙关，采取早应该采取的措施”。声明指出，中国驻澳大利亚的外交领事工作人员的总数为148人，远远超出了美国，英国的108人，和32人。中国获准悄悄扩大其在澳洲的外交与领事机构，情况实在令人担忧。

帕特里克参议员指出，在过去的二十年中，中国在澳大利亚的情报活动已经大规模的扩大，毫无疑问，中国驻澳洲的外事人员正在从事间谍活动或者政治干预。他认为澳大利亚必须重新建立与中国的关系，并且采取更加坚定的立场。他认为北京经常藐视澳大利亚的政府成员以及外交官。

澳中关系因新冠病毒调查而引发分歧而不断恶化，中国政府对澳洲出口的牛肉与大麦加征了关税并且呼吁其留学生以及游客避免前往澳大利亚引发堪培拉的不满，澳洲对香港居民提供庇护引发北京强烈反对。北京到目前为止尚未对 帕特里克的上述声明做出回应。

另据澳大利亚《每日邮报》日前报道说，澳大利亚一名不愿意透露姓名的联邦议员透露，由于担心抖音（TikTok）将用户数据储存在中国的服务器上，他计划推动参议院对抖音展开调查。英国《卫报》周二报道说，抖音在澳大利亚的总经理李亨特（Lee Hunter）致函澳大利亚国会，强调抖音是一家独立的公司，用户留在抖音的数据是安全的。因为澳大利亚的抖音用户数据库储存在美国与新加坡。据透露，澳大利亚参议院调查委员会已经将咨询问题递交给抖音公司，抖音公司尚未提交正式的书面文件。